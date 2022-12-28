 

“Все социальные обязательства будут выполнены”: Володин рассказал о вступающих в силу законах

28.12.2022, 10:25, Разное
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Вводятся единые условия для выплат семьям с детьми. Вне зависимости от размера семьи можно будет получить дополнительные средства из маткапитала на ребенка до трех лет, отметил председатель Госдумы.

Создание Социального фонда упростит получение поддержки от государства. Пособия будут назначать по одному заявлению автоматически. Также увеличатся максимальные размеры выплат в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности.

“Все социальные обязательства перед нашими гражданами будут выполнены”, – подчеркнул Володин.

Со следующего года на 21 миллиард рублей увеличится размер средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Лекарственное обеспечение предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда “Круг добра”.

С нового года родители детей-инвалидов до четырех лет смогут бесплатно находиться с ними в стационаре. С ребенком старше четырех лет – при наличии медицинских показаний.

С 11 января дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для получения которых нужна регистрация, сообщается в телеграм-канале Государственной Думы.


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