 

«Цунами нищеты» — активно растущий спрос встревожил продуктовые фонды Британии

28.12.2022, 10:20, Разное
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Растущие экономические проблемы в Соединённом Королевстве вызывают тревогу в местных благотворительных организациях. Они опасаются, что вскоре не смогут помогать голодным семьям, поскольку пожертвования сокращаются, а спрос на их услуги продолжает расти, пишет The Independent.


AP

Британские продуктовые фонды бьют тревогу. Они предупреждают правительство Риши Сунака, что им вскоре придётся отказывать в поддержке голодным семьям, поскольку  пожертвования сокращаются, а спрос продолжает расти на фоне рекордной инфляции в стране, пишет The Independent.

Не так давно независимая сеть продовольственной помощи (Ifan), которая включает 550 групп по всему Соединённому Королевству, провела опрос. Согласно ему, этой зимой число обращений в 91% продуктовых фондов заметно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Опрос также показал, что 69% благотворительных организаций столкнулись с сокращением продовольственных и денежных пожертвований. Почти половина — 46% — беспокоятся, что не смогут поддерживать людей в 2023 году.

Исследование Ifan также показало, что в 90% фондов сталкиваются с наплывом новых клиентов. Люди обращаются за помощью, поскольку оказываются в бедственном финансовом положении из-за кризиса стоимости жизни.

Управляющая продуктовым фондом в Херефордшире Кэти Бланд сообщила изданию, что в этом году её организация раздала в два раза больше пакетов с едой, чем год назад. По её словам, на страну обрушилось новое «цунами нищеты», поскольку многим британцам, в основном пожилым людям, приходится иметь дело с невиданным ранее повышением цен на электроэнергию и продукты.

«Люди мёрзнут, голодают и находятся в отчаянном положении», — сказала Бланд. «Наши волонтёры не могут поспевать за таким уровнем спроса, и я сомневаюсь, что мы уже видели пик этого кризиса. Они истощены и напуганы тем, как мы будем продолжать, если число (нуждающихся. — ИноТВ)  продолжит расти», — добавила она.

Представительница организации One Can Trust в Бакингемшире Кейт Брюстер рассказала The Independent, что родители «лезут из кожи вон, чтобы накормить детей во время праздников». «Январь, вероятно, будет трудным, поскольку некоторые семьи окажутся ещё более стеснёнными в средствах во второй половине декабря», — предположила она.

По словам представителей фондов, некоторые родители настолько ограничены в средствах, что не смогли купить детям рождественские подарки. «Дороговизна жизни убивает семьи», — прокомментировал ситуацию управляющий организацией Dad’s House Билли Макгранаган.

Между тем менеджер Black Country Foodbank в Дадли Джен Коулман опасается, что в начале следующего года нагрузка на фонды станет ещё сильнее. «Очень многие люди сталкиваются с долгами и увеличением счетов за электроэнергию и не могут купить себе еды», — сказала она.

Ожидается, что пособия в стране вырастут на 10,1% в апреле, что близко к текущему уровню инфляции. Но менеджеры продовольственных банков не верят, что этого будет достаточно, чтобы покрыть стремительно растущие цены, счета и долги. Многие из тех, кто обращается за помощью к благотворительным организациям, застряли на низкооплачиваемой работе, а профсоюзы предупреждают, что даже некоторые работники государственного сектора находятся в крайнем тяжёлом положении.

Сеть Ifan призывает премьер-министра Сунака увеличить финансовую поддержку нуждающимся. Организация также считает, что правительству необходимо предпринять долгосрочные действия по повышению пособий и зарплаты в соответствии с инфляцией, чтобы дать отпор «укоренившейся и быстро ухудшающейся бедности», заключает The Independent.  


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