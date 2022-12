«Цунами нищеты» — активно растущий спрос встревожил продуктовые фонды Британии

Растущие экономические проблемы в Соединённом Королевстве вызывают тревогу в местных благотворительных организациях. Они опасаются, что вскоре не смогут помогать голодным семьям, поскольку пожертвования сокращаются, а спрос на их услуги продолжает расти, пишет The Independent.



Не так давно независимая сеть продовольственной помощи (Ifan), которая включает 550 групп по всему Соединённому Королевству, провела опрос. Согласно ему, этой зимой число обращений в 91% продуктовых фондов заметно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Опрос также показал, что 69% благотворительных организаций столкнулись с сокращением продовольственных и денежных пожертвований. Почти половина — 46% — беспокоятся, что не смогут поддерживать людей в 2023 году.

Исследование Ifan также показало, что в 90% фондов сталкиваются с наплывом новых клиентов. Люди обращаются за помощью, поскольку оказываются в бедственном финансовом положении из-за кризиса стоимости жизни.

Управляющая продуктовым фондом в Херефордшире Кэти Бланд сообщила изданию, что в этом году её организация раздала в два раза больше пакетов с едой, чем год назад. По её словам, на страну обрушилось новое «цунами нищеты», поскольку многим британцам, в основном пожилым людям, приходится иметь дело с невиданным ранее повышением цен на электроэнергию и продукты.

«Люди мёрзнут, голодают и находятся в отчаянном положении», — сказала Бланд. «Наши волонтёры не могут поспевать за таким уровнем спроса, и я сомневаюсь, что мы уже видели пик этого кризиса. Они истощены и напуганы тем, как мы будем продолжать, если число (нуждающихся. — ИноТВ) продолжит расти», — добавила она.

Представительница организации One Can Trust в Бакингемшире Кейт Брюстер рассказала The Independent, что родители «лезут из кожи вон, чтобы накормить детей во время праздников». «Январь, вероятно, будет трудным, поскольку некоторые семьи окажутся ещё более стеснёнными в средствах во второй половине декабря», — предположила она.

По словам представителей фондов, некоторые родители настолько ограничены в средствах, что не смогли купить детям рождественские подарки. «Дороговизна жизни убивает семьи», — прокомментировал ситуацию управляющий организацией Dad’s House Билли Макгранаган.

Между тем менеджер Black Country Foodbank в Дадли Джен Коулман опасается, что в начале следующего года нагрузка на фонды станет ещё сильнее. «Очень многие люди сталкиваются с долгами и увеличением счетов за электроэнергию и не могут купить себе еды», — сказала она.

Ожидается, что пособия в стране вырастут на 10,1% в апреле, что близко к текущему уровню инфляции. Но менеджеры продовольственных банков не верят, что этого будет достаточно, чтобы покрыть стремительно растущие цены, счета и долги. Многие из тех, кто обращается за помощью к благотворительным организациям, застряли на низкооплачиваемой работе, а профсоюзы предупреждают, что даже некоторые работники государственного сектора находятся в крайнем тяжёлом положении.

Сеть Ifan призывает премьер-министра Сунака увеличить финансовую поддержку нуждающимся. Организация также считает, что правительству необходимо предпринять долгосрочные действия по повышению пособий и зарплаты в соответствии с инфляцией, чтобы дать отпор «укоренившейся и быстро ухудшающейся бедности», заключает The Independent.