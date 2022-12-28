 

Провал с северокорейскими дронами заставил Сеул усилить меры борьбы с беспилотниками

28.12.2022, 10:20, Разное
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Южнокорейские власти решили в срочном порядке создать военное подразделение, специализирующееся на борьбе с беспилотниками. Они пошли на этот шаг после того, как накануне пять дронов КНДР пересекли воздушное пространство Сеула, передаёт CNA.

Южная Корея планирует ускорить создание военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках. Буквально вчера пять северокорейских дронов пересекли воздушное пространство Сеула.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о создании подразделения, специализирующегося на борьбе с БПЛА, после того как он раскритиковал реакцию военных на вторжение. По его словам, им нужно усилить боеготовность и обучение войск.

Южнокорейские военные подняли в воздух истребители и ударные вертолёты, которые произвели предупредительные выстрелы, но не смогли сбить беспилотники.

КАН ШИН ЧУЛ, главный оперативный директор комитета начальников штабов Южной Кореи: Неподготовленность наших вооружённых сил вызвала большое беспокойство у народа. Поэтому наши военные будут тщательно проверять средства обнаружения и ударные возможности каждого подразделения для борьбы с провокациями вражеских беспилотников. Они также будут активно использовать устройства обнаружения, чтобы засекать дроны противника на ранней стадии и активно развёртывать ударные средства.

Дата публикации 27 декабря 2022 года.


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