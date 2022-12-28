 

МИД России: Киев утратил цифровой суверенитет

28.12.2022, 9:30, Новости дня
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Киев фактически утратил цифровой суверенитет, «кибервойска» Украины – это, по сути, натовский инструмент, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Угрозы безопасности России, исходящие из информационного пространства Украины, нельзя недооценивать. В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета «кибервойска» Украины – это, по сути, натовский инструмент. В лице так называемой украинской IT-армии мы имеем дело не с доморощенными хакерами, а со всей кибермощью Североатлантического альянса, который предпринимает неустанные попытки проверить Россию на прочность», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По словам Сыромолотова, руками проукраинских группировок «совершаются атаки на российские органы госвласти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры».

Он сообщил также, что Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России.

«Подавляющее большинство кибератак в отношении РФ проводятся с территории государств НАТО, ЕС, а также Украины. Эта страна превратилась в плацдарм Запада для проведения наступательных операций и испытания кибернаработок», – рассказал он.

«Показательный пример: после нейтрализации украинских колл-центров на фоне специальной военной операции количество мошеннических звонков гражданам РФ снизилось в пять раз», – отметил Сыромолотов.

По его словам, IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам.

«На сегодняшний день российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам. В 2022 году удалось успешно ликвидировать более 25 тысяч кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на объектах критической инфраструктуры», – рассказал он.

По словам Сыромолотова, «наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством». Он напомнил, что «1 мая 2022 года президент Российской Федерации подписал Указ № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

По его словам, «документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов, в частности: постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран; создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее».

Ранее в Бердянске выявили сеть колл-центров мошенников с данными на 20 млн россиян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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