 

Спикер МИД Захарова о призыве Киева исключить Россию из ООН: Собака лает, караван идет

28.12.2022, 9:30, Новости дня
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Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости исключить Россию из ООН подходит под ситуацию, когда «собака лает, а караван идет», сообщила спикер МИД Мария Захарова в эфире своей авторской программы.

По ее мнению, нет смысла обращаться внимание на подобные заявления, стоит лишь принять к сведению, чтобы выстраивать свою политику отношений с учетом этих фактов. «Собака лает, а караван идет», – передает радио Sputnik ее слова.

При этом дипломат призвала развивать отношения с теми странами, которые также стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, подчеркнув, что «не Россия разрушает ткань отношений с Западом».

«Невозможно стучаться в закрытую дверь, если за ней выложена железобетонная стена. Пусть Запад насладится гордым одиночеством. У нас есть другие направления, которые мы будем развивать», – подчеркнула Захарова.

Ранее читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение украинского МИД о лишении РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Напомним, Украина захотела провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации в качестве посредника. В ООН сказали, что Гутерриш может исполнить эту роль только в случае согласия всех сторон. Кремль отверг возможность переговоров с Украиной на условиях Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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