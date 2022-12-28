 

“Не люблю”: откровения Джигурды о России потрясли до мурашек

28.12.2022, 9:05, Разное
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Известный российский и украинский актер театра и кино Никита Джигурда всегда отличался экстравагантным поведением и никогда не боялся делать громкие, неоднозначные заявления, из-за чего периодически попадал в разного рода скандалы. Фриковатость артиста ударила даже по его личной жизни.

С годами причудливый образ лишь усиливался, и если раньше выходки шоумена больше походили на стеб реальности и самоиронию, но с возрастном от его проделок начали страдать даже близкие. Так, в 2016 году вторая супруга актера Марина Анисина подала на развод.

Спортсменка прямо сказала, что ее беспокоит неадекватное поведение мужа. Впрочем, почти два года назад пара сошлась вновь. Даже наследников артиста его проделки не обошли стороной. Сыновей от третьего брака Никита Джигурда назвал Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

Детям Марины Анисиной тоже “повезло”: сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. Однако на достигнутом шоумен не остановился и решил добраться сразу до всех детей. Никита Джигурда захотел внедрить свое творчество в школы.

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”. По словам исполнителя, его трек “Делай красиво за нашу Россию” можно включить в учебную программу для девятых или десятых классов.

Вообще, откровения актера о России потрясли до мурашек. Народ шокирован его глубокими патриотическими взглядами. При том, что сам Никита Джигурда отрицательно относится к данному термину. “Я не люблю слово “патриотизм”, – признался он. По мнению шоумена, это слово запачкали “лжепатриоты”.


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