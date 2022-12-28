 

ЕС ожидает нового наплыва беженцев

28.12.2022, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евросоюз в ближайшем будущем ждёт новая волна миграции, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы агентства ЕС по вопросам убежища Нины Грегори. Издание отмечает, что в 2022 году приток беженцев сильно увеличился: было подано на 54% больше заявок на убежище, чем в 2021 году.


AP

Глава агентства ЕС по вопросам убежища Нина Грегори считает, что ЕС ждёт новая волна миграции, пишет N-TV. По словам Грегори, нет сомнений в том, что в ближайшем будущем будет много заявок на предоставление убежища. Она также отметила, что причиной роста миграционного притока стали геополитические события 2021-го и 2022 года.

Грегори заявила, что за 2022 год число заявок на получение убежища в странах ЕС составило почти 790 тыс. Это не так много, как в годы миграционного кризиса 2015 года, однако на 54% больше, чем в прошлом году. Согласно данным европейских статистических ведомств, основное число заявок на убежище приходится на выходцев из Сирии, Афганистана и Турции.

При этом беженцы с Украины не проходят долгий процесс получения убежища, пишет N-TV. По данным Нины Грегори, сейчас в ЕС зарегистрировано 4,7 миллионов украинских беженцев. Политик потребовала реформы миграционной системы ЕС, отметив, что столь большое количество беженцев оказывает на систему значительное давление. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.22 / Путин встретится с Эрдоганом 5 августа

23.09.21 / Бытовая хитрость: зачем некоторые хозяйки кладут губку в барабан стиральной машины

12.10.21 / Судьба каждого из нас определена прошлым наших родственников: как понять, какая программа есть в вашем роду

28.10.22 / TVP Info – эгоистично и недальновидно — евродепутат от Польши о выборе Германией партнёров в России и Китае

07.02.22 / Владимир Мишуков рассказал о состоянии пережившего кому Андрея Звягинцева

13.03.21 / Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС отрабатывают нанесение ударов по Японии

10.12.21 / Преступление и наказание: мужчина избил пнувшего калитку подростка и попал на видео

28.07.22 / В Москве начнут производить зарядные устройства для электробусов

11.10.20 / Куда исчезла девочка-рентген, которая видела всех насквозь?

09.06.21 / Помогите TechCrunch найти лучших маркетологов для стартапов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика