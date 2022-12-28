ЕС ожидает нового наплыва беженцев

Евросоюз в ближайшем будущем ждёт новая волна миграции, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы агентства ЕС по вопросам убежища Нины Грегори. Издание отмечает, что в 2022 году приток беженцев сильно увеличился: было подано на 54% больше заявок на убежище, чем в 2021 году.



AP

Глава агентства ЕС по вопросам убежища Нина Грегори считает, что ЕС ждёт новая волна миграции, пишет N-TV. По словам Грегори, нет сомнений в том, что в ближайшем будущем будет много заявок на предоставление убежища. Она также отметила, что причиной роста миграционного притока стали геополитические события 2021-го и 2022 года.

Грегори заявила, что за 2022 год число заявок на получение убежища в странах ЕС составило почти 790 тыс. Это не так много, как в годы миграционного кризиса 2015 года, однако на 54% больше, чем в прошлом году. Согласно данным европейских статистических ведомств, основное число заявок на убежище приходится на выходцев из Сирии, Афганистана и Турции.

При этом беженцы с Украины не проходят долгий процесс получения убежища, пишет N-TV. По данным Нины Грегори, сейчас в ЕС зарегистрировано 4,7 миллионов украинских беженцев. Политик потребовала реформы миграционной системы ЕС, отметив, что столь большое количество беженцев оказывает на систему значительное давление.