«Мы бы сразу же отправили войска в зону конфликта» — в Польше поддержали предложение Киева по исключению России из СБ ООН

Инициатива Украины по исключению РФ из СБ ООН заслуживает достойного внимания и вполне понятна, уверен замминистра образования и депутат от партии «Право и справедливость» Томаш Жимковский. Однако пока что не понятно, как её воспримет международное сообщество, считает он. В беседе с Polskie Radio он признал, что болеет за отстранение РФ от СБ ООН, хотя это, безусловно, не так просто сделать.



АР

Украина призывает исключить Россию из Организации Объединённых Наций, а точнее из Совета Безопасности, благодаря которому Москва обладает правом вето в отношении принимаемых резолюций, пишет Polskie Radio.

«Я могу понять Украину, потому что все действия на форуме ООН блокируются постоянным членом Совета Безопасности, которым выступает Россия. Это интересная инициатива. Вопрос состоит лишь в том, согласится ли с этим международное сообщество», — объяснил в интервью радиостанции замминистра образования и депутат от партии «Право и справедливость» Томаш Жимковский.

В беседе политик напомнил, как в 1950-е годы, во время войны в Корее, представители СССР бойкотировали Совет Безопасности. Однако, несмотря на это, Западу удалось ввести в зону конфликта войска ООН под эгидой США. «Благодаря чему «нестабильный, но все-таки мир, уже царит почти 70 лет на Корейском полуострове».

«Вопрос заключается в том, удастся ли после стольких лет присутствия РФ в Совете Безопасности ООН заставить её отступить. Я бы этого очень хотел, потому что появилась бы возможность отправки войск ООН в район этого конфликта», — резюмировал он.