 

«Мы бы сразу же отправили войска в зону конфликта» — в Польше поддержали предложение Киева по исключению России из СБ ООН

28.12.2022, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инициатива Украины по исключению РФ из СБ ООН заслуживает достойного внимания и вполне понятна, уверен замминистра образования и депутат от партии «Право и справедливость» Томаш Жимковский. Однако пока что не понятно, как её воспримет международное сообщество, считает он. В беседе с Polskie Radio он признал, что болеет за отстранение РФ от СБ ООН, хотя это, безусловно, не так просто сделать.


АР

Украина призывает исключить Россию из Организации Объединённых Наций, а точнее из Совета Безопасности, благодаря которому Москва обладает правом вето в отношении принимаемых резолюций, пишет Polskie Radio.  

«Я могу понять Украину, потому что все действия на форуме ООН блокируются постоянным членом Совета Безопасности, которым выступает Россия. Это интересная инициатива. Вопрос состоит лишь в том, согласится ли с этим международное сообщество», — объяснил в интервью радиостанции замминистра образования и депутат от партии «Право и справедливость» Томаш Жимковский. 

В беседе политик напомнил, как в 1950-е годы, во время войны в Корее, представители СССР бойкотировали Совет Безопасности. Однако, несмотря на это, Западу удалось ввести в зону конфликта войска ООН под эгидой США. «Благодаря чему «нестабильный, но все-таки мир, уже царит почти 70 лет на Корейском полуострове».

«Вопрос заключается в том, удастся ли после стольких лет присутствия РФ в Совете Безопасности ООН заставить её отступить. Я бы этого очень хотел, потому что появилась бы возможность отправки войск ООН в район этого конфликта», — резюмировал он. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / Мнение: Навальный и Кадыров

19.08.22 / «Царица Небесная» в лесах Висконсина и последующие чудеса в штате

03.01.22 / Bloomberg: выданный властям США бизнесмен Клюшин имел доступ к данным ГРУ

16.05.22 / Члены ЛДПР опасаются смены сексуальной ориентации партии, если её возглавит Леонид Слуцкий

25.02.22 / Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский

27.05.21 / Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости ювелирной презентации

21.01.21 / Настасья Самбурская, Юлианна Караулова и другие на ужине Филиппа Пляйна

19.12.21 / ELM327: как стать автомехаником для самого себя

19.12.22 / «Предотвратить вторжение России в страну НАТО» — BFM TV объяснил, зачем самолёт альянса следит за российской авиацией в украинском небе

25.11.20 / Скандалы: Черноморский тупик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика