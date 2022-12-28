«Спутникс» получил свидетельство резидента инновационного центра «Композитная долина»

Компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) получила свидетельство резидента инновационного центра «Композитная долина», сообщили в пресс-службе Sitronics Group.

По сообщению пресс-службы, на научно-технологической площадке в Тульской области «Спутникс» запустит разработку полимерных композитов и производство конструкций для малых космических аппаратов, что позволит снизить массу продукции, сократит стоимость выведения аппаратов на орбиту и увеличит скорость производства, передает ТАСС.

Как уточнили в компании,« в Композитной долине» будет дан старт производству корпусов для спутников, «в том числе с теплоотводящими покрытиями, а также панелей солнечных батарей».

На сегодня «Спутникс» разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок.

Ранее компания «Спутникс» представила спутник, предназначенный для дистанционного зондирования Земли, на экспортном форуме «Сделано в России».

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