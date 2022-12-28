«Спутникс» получил свидетельство резидента инновационного центра «Композитная долина»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) получила свидетельство резидента инновационного центра «Композитная долина», сообщили в пресс-службе Sitronics Group.
По сообщению пресс-службы, на научно-технологической площадке в Тульской области «Спутникс» запустит разработку полимерных композитов и производство конструкций для малых космических аппаратов, что позволит снизить массу продукции, сократит стоимость выведения аппаратов на орбиту и увеличит скорость производства, передает ТАСС.
Как уточнили в компании,« в Композитной долине» будет дан старт производству корпусов для спутников, «в том числе с теплоотводящими покрытиями, а также панелей солнечных батарей».
На сегодня «Спутникс» разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок.
Ранее компания «Спутникс» представила спутник, предназначенный для дистанционного зондирования Земли, на экспортном форуме «Сделано в России».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет