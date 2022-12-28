 

RaHDit опубликовали данные более 70 человек, которые «дергают за ниточки IT-армию» Украины

28.12.2022, 8:16, Новости дня
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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск».

Хакеры сообщили, что «переходят ко второму этапу».

«Знакомьтесь: элита украинских кибервойск – штатные кадровые хакеры, участники межведомственных соревнований CTF («Захват флага») среди силовых структур 404», – передает РИА «Новости» сообщение RaHDit.

Как утверждают хакеры, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам министерства обороны Украины, представителям нацгвардии и СБУ, студентам учебных заведений. Их в RaHDit назвали «штучный товаром».

«Это те, кто дергает за ниточки It-армию и прочую шушеру, указывая куда ломиться и когда жать на кнопки. Но и они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», – заявили хакеры.

На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров ИТ-отделов, их данные в соцсетях.

Напомним, во вторник RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали первую часть данных об украинских хакерах в двух списках – IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM’щиков движения Save UA на 406 человек.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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