Итальянский организатор Musikamera перенес концерт поддержавшей “ДНР” пианистки Валентины Лисицы на неопределенный срок

Ассоциация Musikamera в Италии отодвинула на неопределенный срок выступление пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы из-за того, что в соцсетях организатора появилось множество сообщений, носящих «политический, а не художественный характер».

Согласно сообщению администрации итальянского театра La Fenice в Twitter (запрещен в России), концерт «был отменен». Компания- организатор Musikamera отмечает, что концерты были перенесены на неопределенный срок, так как поступившие им комментарии о присутствии в программе Валентины Лисицы, носили, «к изумлению, исключительно политический, а не художественный характер», передает РИА «Новости».

Президент ассоциации Соня Гуэтта-Финци в письменном ответе сочла необходимым и уважительным в отношении пианистки перенести концерт на то время, когда любой комментарий или наблюдение будут иметь исключительно художественный, музыкальный и исполнительский характер.

Сама Лисица заявила, что разочарована решением организатора. Пианистку оскорбило изначальное желание Musikamera пригласить исполнить произведения Рахманинова только из-за ее национальности, так как она является уроженкой Киева. Ей объяснили, что тем самым хотели поддержать Украину «в столь тяжелое время».

Кроме того, Лисица рассказала, что осенью исполнила произведения Рахманинова в Тоскане и организаторы этих концертов также получали угрозы и призывы к отмене концертов. Одно из этих выступлений даже началось с речи мэра города, которая отказала требованиям не пускать пианистку на сцену.

В заключение, Лисица отметила, что еще одним смертным грехом, по ее мнению, должно стать малодушие. Пианистка добавила, что исполнитель на сцене должен быть сродни врачу, пациенты которого получают помощь вне зависимости от своих религиозных и политических взглядов.

Лисица родилась в Киеве, но в 1991 году переехала в Соединенные Штаты. Она стала известна на YouTube-канале, где исполняет произведения Листа, Бетховена, Шопена и Рахманинова.

С 2015 года пианистка регулярно приезжает с концертами в Донецк в поддержку жителей Донбасса. В сентябре 2021 года Лисица получила паспорт ДНР от главы республики. В мае этого года на улице Мариуполя она сыграла в честь праздника 9 Мая.

В июне посольство РФ в Венгрии сообщило, что украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки из Киева Валентины Лисицы в Российском культурном центре. Причина такого поведения со стороны родной страны музыкантши – «отличное от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине».

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