Мнение: Россия сдалась и убегает в Азию

Аль-Хиляль – берегись!

Прямо как Гитлер мечтал – “за Урал”. Это ведь и есть черта, по коей проходит граница между Европой и Азией? Ну вот туда. Правда, пока что в Азию бежит только российский футболян: Российский Футбольный Союз официально направил заявку на выход в Европейскую Ассоциацию Футбола (УЕФА), поскольку собрался перейти в Азиатскую Ассоциацию Футбола (а вот про неё я даже не знаю аббревиатуры, поскольку никогда не было оказии слышать).

В УЕФА, понятно, по российскому футболу плакать особо не будут – невелика птица. Плакать будем мы. Это ж теперь, получается, официально и навсегда не видать нам своего участия ни в Лиге чемпионов, ни даже в дурацкой Лиге Европы, ни в чемпионате Европы среди сборных… А я ведь до сих пор помню, какой невероятный ажиотаж и праздник был в Москве и, что там, по всей России, когда не так уж и давно – в 2008 году! – сборная России даже не то что победила в ЧЕ, а просто в его рамках выиграла у сборной Голландии, а Аршавин забил последний победный мяч в дополнительное время. Помните, тогда еще Черданцев орал в эфире “До свида-ааания, Голландия”?

Теперь не поорёт. Теперь нам просто едва ли еще доведется играть с Голландией – во всяком случае, в рамках первенства Европы.

Два кубка УЕФА – у ЦСКА и Зенита – это теперь, стало быть, всё, закрытый счет, больше не будет. Негусто. Теперь эти клубы будут, значит, биться за “Кубок азиатских чемпионов” (а есть вообще такой?) С чемпионами Ирана, Катара, Казахстана и Пакистана. Вдохновляющая перспектива, ничего не скажешь.

Да и нет, наверно, Азии никакого Азиатского кубка чемпионов – там слишком дохрена стран, плюс еще Китай и Индия… Не. Европа по сравнению с Азией намного компактнее.

Для России, впрочем, “перекинуться в Азию” – легче сказать, чем сделать. Да, формально РФ “раскинулась” на оба субконтинента, и на Европу, и на Азию; но если брать по населению, то нет, в этом плане Россия все-таки на три четверти – Европа. Буквально: на территории Европейской части РФ проживает 75% населения страны. В Азии, таким образом – лишь 25%. Жить с головой, направленной к Азии, в РФ будет банально НЕУДОБНО – это как ходить все время с повернутой шеей.

Сказать, что решение “перейти в Азию” со стороны РФС станет КРАЙНЕ непопулярным в России – думаю, ничего не сказать. Для многих болельщиков это будет просто катастрофа.

Ну а для зет-патриотов – бодрящий холодный душ: отступление России продолжается. Но они найдут чем ответить. Первое, что напрашивается – запретить упоминать и демонстрировать в эфире матч Голландия-Россия и его счет… дабы не разжигать.

UPD. О, возмущенные казахи меня уже поправляют, что как раз с Казахстаном поиграть не получится – он давно состоит в УЕФА. Виноват, забылся! Чего это я, в самом деле: где мы, а где Казахстан… Мы – в Азии. Где-то во времена Чингисхана.

UPD2. Азиатская Лига Чемпионов все-таки есть! И действующий чемпион – Аль-Хиляль из Эр-Рияда. Футбольные фанаты – запоминаем, запоминаем, не ленимся. Теперь у вас такая реальность.