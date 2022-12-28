Иранское Press TV – британское правительство покрывает военные преступления своего спецназа, утверждают в Тегеране

Несмотря на обилие свидетельств о военных преступлениях, совершённых британским спецназом в Афганистане, расследования никогда не доходили до непосредственных обвинений, пишет Press TV. По мнению журналиста Роберта Фантино, это намеренная тактика британского правительства, которое не желает доводить дело до судебных процессов, в надежде, что со временем об инцидентах забудут.



AP

Великобританию обвинили в попытке скрыть факты убийства мирных афганских жителей бойцами Особых воздушных сил Великобритании (SAS) во время операции в Афганистане, пишет Press TV. Как отмечает издание, всего военнослужащие британского спецподразделения обвиняются более чем в 50 случаях убийств мирных жителей в Афганистане.

Свидетельства говорят о том, что британскому правительству было известно о деятельности и преступлениях SAS, пишет Press TV. Несмотря на это, все расследования были прекращены без выдвижения каких-либо обвинений, что могло дать зелёный свет для совершения дальнейших военных преступлений.

Издание напоминает, что во время участия британских войск в иракской кампании 2003 года Минобороны Великобритании создало специальную команду по расследованию обвинений в адрес британских солдат в Ираке. В результате с 2003-го по 2006 год было выявлено 280 подозрений в убийствах, а также 1235 случаев иных преступлений, таких как насилие и пытки. Однако и в данном случае до конкретных обвинений дело так и не дошло, даже несмотря на то, что Международный уголовный суд в Гааге признал наличие системности в преступлениях, основываясь на свидетельствах сотен иракцев.

По мнению журналиста Роберта Фантино, отсутствие наказаний по военным преступлениям не является пробелом в системе. Напротив, система работает таким образом, чтобы избежать должного следствия, надеясь, что со временем общественность забудет об этих инцидентах. По словам Фантино, есть несколько причин, по которым солдаты британского подразделения SAS совершали военные преступления. Во-первых, Фантино считает, что они просто выполняли приказы от вышестоящих лиц, преследовавших цель затерроризировать местное население и подавить в нём волю ко всякому сопротивлению. Во-вторых, причина заключается в сути тренировок этих военных. «Многие солдаты в США, Великобритании и других странах учатся убивать. Это их работа. Поэтому, увидев кого-то, они убьют. Кроме того, есть дискриминация афганцев. Афганистан — это не христианская страна, большинство жителей страны исповедуют ислам, а мусульмане на Западе считаются «другими» и опасными», — приводит издание слова Фантино.