Не используют, теряют, выкидывают — на руках у американцев осели подарочные карты на $21 млрд

Подарочные карты считаются в США одним из самых востребованных подарков, Однако воспользоваться ими успевают далеко не все американцы, пишет CBS News. Нередко о них забывают — и в итоге подарки завершают свой путь в мусорной корзине или просто остаются лежать мёртвым грузом. И счёт таких замороженных денег идёт на миллиарды.

Переходим к нашей финансовой рубрике. Доллары не нужны. По данным национальной федерации розничной торговли, 54 процента американцев считают подарочные сертификаты самым востребованным подарком на праздники в этом году.

Наш корреспондент Картер Эванс сообщает, что хотя люди хотят получить подарочные карты, но использовать их не торопятся.

На это Рождество Стэф и ее муж Стив надеятся обнаружить клад с подарочными сертификатами. И не под ёлкой, а в помойке. Они разбирают мусор возле крупных магазинов и выкладывают свои находки в интернет.

СТЭФ и СТИВ: 62 доллара. 62 доллара в магазине Bed Bath and Beyond!

КАРТЭР ЭВАНС: Похоже, для вас такие находки не редкость?

СТЭФ: Да, не редкость. Я понятия не имею, почему они вообще там лежат, неиспользованные, но это факт.

Почти половина американцев имеют на руках неиспользованные подарочные карты на сумму 21 миллиард долларов. Это примерно 175 долларов на человека. Причём четверть из них утверждает, что просто забыли, куда их положили.

ШЕЛЛИ ХАНТЭР, эксперт по подарочным сертификатам: Самое правильное — относиться к подарочным картам, как к наличности.

Шелли рекомендует хранить их рядом с кредитками, и если у вас останется на них какая-то сумма, то, по крайней мере, в 12 штатах:

ШЕЛЛИ ХАНТЭР: Вы можете попросить вернуть вам деньги.

Если же вам эти карты не нужны, есть ряд интернет-сайтов, где их можно продать или поменять.

Хантер также советует сразу фотографировать сертификат.

ШЕЛЛИ ХАНТЕР: Если у вас будет даже идентификационный номер карты, неужели вы захотите, чтобы она пропала зря?

КАРТЕР ЭВАНС: Нет, конечно.

После этого разговора я решил порыться у себя в машине и обнаружил подарочную карту от сети кофеен. В прошлом году эта компания заработала 180 миллионов долларов на таких неиспользованных карточках.

ШЕЛЛИ ХАНТЕР: Вообще-то я бы советовала сразу их использовать. Чем дольше вы их держите, тем выше риск, что просто забудете о них.

Потому что кто же хочет выбрасывать деньги в мусор?!

СТЭФ: Это же бесплатные деньги. Уж лучше мы их используем.

Кто-то из этих покупателей, возможно, решит купить подарочную карту. Если вы её не используете, продавцы всё равно получат свои деньги, хотя это не является их целью. Они хотят, чтобы вы пришли в магазин и использовали этот сертификат, потому что тогда есть шанс, что вы потратите ещё больше.

ВЕДУЩИЙ: Используйте их, иначе можете потерять. Картер Эванс, спасибо!

Дата выхода в эфир 24 декабря 2022 года.