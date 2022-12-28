 

Times не исключила поражения Запада в борьбе с Китаем за влияние в Африке

28.12.2022, 6:55, Новости дня
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Россия сохраняет влияние в Африке, Москва может рассчитывать на поддержку многих стран континента, которые считают Украину западной марионеткой, пишут британские СМИ со ссылкой на экспертов.

По версии Times, хотя США и предпринимают попытки усилить влияние в Африке, «битва за континент может быть уже проиграна» Западом. Указывается, что США, Великобритания и Франция «уступили позиции» РФ и Китаю, а также «более мелким игрокам», например, Турции и странам Персидского залива, передает ТАСС.

Издание полагает, что Киев слишком поздно стал прикладывать усилия для получения поддержки африканских стран. По мнению Times, неясно насколько эффективными окажутся украинские планы поставлять Африке зерно, а также попытки Киева обвинить Россию в проблемах континента. Так, многие жители Буркина-Фасо, Мали и ЦАР винят в росте цен не Россию, а Францию и французские энергокомпании. Times уверена, что Россия сохранит влияние в Африке, поддерживая местные правительства, даже если ее популярность среди простых африканцев будет падать.

Напомним, СМИ указывали, что лидеры африканских стран и США расходятся во мнении по решению конфликта на Украине. В результате администрация США отказалась от идеи требовать от Африки поддержки антироссийского курса по Украине. Также США обещали странам континента экономическую помощь и включение Африканского союза в G20.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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