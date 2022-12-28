 

Российское Минобороны показало боевую работу ударных вертолетов в ходе спецоперации на Украине

28.12.2022, 6:55, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.

Как информирует ведомство в Telegram, вертолеты летели на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. На скорости «больше 200 км» они уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины. Огонь по объектам противника велся с кабрирования.

Напомним, Минобороны предлагает, чтобы в составе каждой танковой и общевойсковой армии находилась смешанная авиационная дивизия и бригада армейской авиации, располагающая 80-100 боевыми вертолетами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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