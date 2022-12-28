Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару

В начале торгов среды рубль продемонстрировал падение по отношению к доллару, относительно евро он растет на 1 копейку, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 70,74 рубля (плюс 34 копейки), курс евро опустился до 74,99 рубля. В свою очередь, юань укрепился до 10,03 рубля, прибавив 5 копеек, передает РИА «Новости».

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