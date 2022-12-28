Иисус Христос в Индии – по следам доказательств

Евангелия содержат удивительно скудную информацию о ранней жизни Иисуса Христа. Только четыре из восьмидесяти девяти глав Евангелий – по две в Евангелиях от Матфея и Луки – описывают жизнь Иисуса до его служения.

Согласно Матфею, Иосиф и Мария бежали в Египет, когда Иисус был младенцем, и вернулись в Назарет после смерти Ирода в 4 году нашей эры. В кратком упоминании в Евангелии от Луки говорится, что, когда Иисусу было двенадцать лет, Иосиф и Мария отправились в Иерусалим на праздник Пасхи.

Возвращаясь обратно в Назарет, они поняли, что Иисуса нет с ними. Они вернулись в Иерусалим в поисках его и нашли его “сидящим среди учителей, слушающим их и задающим им вопросы, и все, кто слушал его, были поражены его пониманием и его ответами”.

И это последнее, что мы слышим в Библии о детстве Иисуса.

В следующий раз, когда он появляется в Евангелиях, ему уже тридцать лет и он путешествует из Галилеи к реке Иордан, чтобы креститься с помощью Иоанна. Абсолютно ничего не известно о том, что происходило с ним в течение этих 18 лет, с двенадцати до тридцати, так называемых “потерянных годах Иисуса”.

Лишь одна строка в Евангелии от Луки подводит итог деятельности Иисуса в те годы: “И Иисус преуспел [в] мудрости и возрасте и благоволении перед Богом и людьми”.

Богословы обычно предполагают, что Иисус, возможно, жил в окрестностях Назарета в этот период и не сделал ничего примечательного, о чем можно было бы сообщить. Но это очень маловероятно, ведь такой человек, как Иисус, легко выделялся бы в толпе в лучшие годы своей жизни.

Кроме того, человек просто не может совершать удивительные исцеления и другие чудеса, не пройдя хоть какое-то обучение у одного или нескольких учителей. И конечно, Иисус не стал бы тратить лучшие годы своей жизни на обучение, возясь вокруг плотницкого сарая своего отца, когда его ум был явно настроен на обретение мудрости.

В 1894 году российский писатель Николай Александрович Нотович произвел настоящую сенсацию, опубликовав книгу под названием “Неизвестная жизнь Иисуса Христа”, в которой он утверждал, что, согласно древним буддийским рукописям в монастыре Хемис в Ладакхе, Индия, Иисус путешествовал по Индии и Непалу в течение своих “потерянных лет”, учась у индуистских и буддийских мастеров и проповедуя людям.

Рассказ Нотовича позже был подкреплен показаниями индийского мистика Свами Абхедананды, который пешком ходил в Хемис в 1922 году и расспрашивал ламу об Иисусе.

Чуть позже российский археолог, художник и философ Николай Рерих предпринял широкомасштабную экспедицию по Центральной Азии в 1924-1928 годах, и обнаружил там множество вариантов легенды об Иисусе Христе, рассказанной людьми в Кашмире, Ладакхе и Центральной Азии.

На Западе эта грандиозная сага исследований и открытий в холодных, бесплодных верховьях Гималаев, охватывающая почти полвека, была подробно задокументирована американской писательницей Элизабет Клэр Профет в книге “Потерянные годы Иисуса” (1984).

Ниже мы подробнее рассмотрим некоторые свидетельства пребывания Иисуса на Востоке, задокументированные этими людьми.

Открытие Нотовича

Николай Нотович отправился в свое путешествие в 1887 году и в том же году достиг Ладакха, пройдя через Афганистан, Равалпинди и Кашмир. По пути в Лех он посетил монастырь Мулбех в Каргиле, который живописно расположен на вершине изолированной скалы. Там лама рассказал ему о пророке Иссе (Иса – имя Иисуса на арабском, в то время как Исса – его имя в Индии), в котором воплотился дух Божий.

“Именно он просветил вас, вернул в рамки религии души легкомысленных и позволил каждому человеческому существу различать добро и зло. Его имя и его деяния записаны в наших священных писаниях”, – сказал лама.

Далее лама рассказал, что основные рукописи, содержащие истори об Иссе, были написаны в Индии и Непале на языке пали и хранятся в Лхасе, Тибет. Некоторые из главных монастырей содержат копии этих свитков на тибетском языке.

Разговор сильно возбудил любопытство Нотовича, и он решил когда-нибудь отправиться в Тибет, чтобы получить больше информации о посещении Иисусом этих отдаленных регионов.

Добравшись до монастыря Хемис в Ладакхе, который спрятан в скрытой долине на большой высоте, Нотович спросил главного ламу, слышал ли он когда–нибудь об Иссе. Лама сказал, что имя Иссы пользуется большим уважением у буддистов, но о нем знают только ламы, которые читали священные свитки.

Он пояснил, что в монастыре Хемис есть несколько рукописей:

“Среди них можно найти описания жизни и деяний Будды Иссы, который проповедовал святое учение в Индии и среди детей Израиля и который был предан смерти язычниками, чьи потомки с тех пор приняли принципы, которые он тогда распространял, которые, как мы считаем, являются вашими”.

Затем лама продолжил:

“Когда святой ребенок был еще мальчиком, его забрали в Индию, где до совершеннолетия он изучал законы великого Будды, который вечно пребывает на небесах”.

Лама также сказал Нотовичу, что копия жития Иссы находится где-то в монастыре Хемис, и он был бы счастлив показать ее Нотовичу, если тот снова посетит гомпу.

Нотович не хотел проявлять слишком много рвения и вызывать подозрения у ламы. Он покинул монастырь Хемис, планируя вернуться позже. Но, как назло, на обратном пути он упал с лошади и сломал ногу, и использовал свою травму как предлог, чтобы вернуться в Хемис для надлежащего лечения.

Его выздоровление заняло почти 6 недель, в течение которых он обратился с несколькими просьбами к главному ламе, который, наконец, согласился и достал “два больших тома в переплете с пожелтевшими от времени листами”, и из них прочитал Нотовичу биографию Иссы, которая состояла из отдельных стихов, беспорядочно разбросанных по всему тексту свитка.

Переводчик Нотовича перевел эту историю с тибетского, которую российский писатель записал в свой блокнот. Он опубликовал биографию Иссы под названием “Жизнь святого Иссы: лучшего из сынов человеческих” и включил ее вместе с отчетом об этом открытии в книгу “Неизвестная жизнь Иисуса Христа”.

Хотя Житие святого Иссы – невероятный документ, события, приведшие к рождению Иссы в Израиле, не сильно отличаются от Ветхого и Нового Заветов. Сюжет разворачивается на тринадцатом году жизни Иссы, в возрасте, когда, согласно еврейскому обычаю, израильтянин должен жениться.

Многие богатые и знатные люди приходили к порогу скромного жилища его родителей, желая иметь своим зятем молодого Иссу, который “уже тогда прославился своими назидательными речами во имя Всемогущего”. Исса, однако, был “полон решимости совершенствоваться в Божественном Слове и изучать законы великих Будд”.

Итак, он тайно покинул дом своих родителей в Иерусалиме и отправился в Индию с караваном торговцев. Путешествие должно было пройти по Шелковому пути, и к тому времени, когда он достиг Синда, ему было четырнадцать лет.

Исса пересек всю Индию и достиг храма Господа Джаганнатхи (Кришны) в Пури, на восточном побережье, где священники радостно приветствовали его.

“Они научили его читать и понимать Веды, лечить с помощью молитвы, учить, объяснять людям Священные Писания и изгонять злых духов из тел людей, возвращая им здравомыслие”.

Иисус провел шесть лет в святых городах Пури, Раджагрихе и Бенаресе (Варанаси), где все любили его. Но со временем у него возникли разногласия со священниками-браминами, которые запретили Иссе проповедовать ведические доктрины низшим кастам (шудрам), поскольку, как они сказали, шудры должны были вечно служить в качестве рабов высшим кастам.

Исса ничего этого не хотел. Он сказал Браминам: “Бог Отец не делает различий между своими детьми, все ему одинаково дороги”. “Те, кто лишает своих братьев божественного счастья, сами будут лишены его”, – наставлял он браминов.

Иссе стало известно, что его жизни угрожает опасность, и он бежал к месту рождения Будды в Лумбини (Капилавасту) в Непале, недалеко от предгорий Гималаев. Он совершенствовался в языке пали, посвятил себя изучению буддийских сутр и за шесть лет стал совершенным толкователем священных писаний.

За это время он много путешествовал по гималайским хребтам и, должно быть, посетил также Кашмир и Ладакх, поскольку ходят настойчивые слухи о том, что Исса преподавал там. Некоторые считают, что он посетил и Тибет в это время, что, не кажется вероятным, учитывая, что буддизм достиг Тибета только в 7 веке н.э., а у Иисуса не могло быть другой причины предпринять чрезвычайно трудный поход в Тибет.

Вероятный маршрут, по которому следовал святой Исса в Индии, согласно рассказу Николая Нотовича.

Через шесть лет Исса спустился с гор на равнины Раджастана, откуда отправился на запад, постоянно проповедуя против идолопоклонства, жертвоприношений животных и людей и вдохновляя людей на высшее совершенство, делая добро ближнему.

“И Исса далее учил язычников не стремиться увидеть Вечного Духа своими глазами, но стараться почувствовать его в своих сердцах и чистотой души сделать себя достойными его милостей”.

Исса, должно быть, отправился по Шелковому пути через Персию, чтобы вернуться обратно в Израиль, поскольку в рукописи говорится, что он столкнулся с волхвами в Персии, проповедуя против поклонения солнцу и огненных жертвоприношений.

Совершенно очевидно, что Иисус был настоящим “подстрекателем”, постоянно проповедуя против суеверий и несправедливости священнического сословия – то, что он продолжал делать, достигнув Израиля на двадцать девятом году жизни.

Таким образом, его шестнадцатилетнее пребывание на Востоке – с тринадцати лет, когда он покинул дом, до двадцати девяти лет – подошло к концу. И не будет ошибкой утверждать, что к этому времени он сильно изменился – святой, достигший пика своих умственных и духовных способностей и способный проповедовать, исцелять и творить чудеса, как никто другой.

По словам Нотовича, вероятно, индийские торговцы, которые были свидетелями распятия в Палестине, привезли остальную часть истории жизни Иссы в Индию. Однако, более вероятно, что буддийские миссионеры, проповедовавшие в странах Средиземноморья во времена Христа, были главными действующими лицами, которые привезли истории из Палестины, а затем сопоставили их с историями Иссы в Индии, которые, вероятно, хранились в некоторые из монастырей.

Книга Нотовича вызвала, мягко говоря, настоящий ажиотаж. В то время как некоторые признали, что его история “может быть вероятной” и заслуживает внимания, другие, такие как Макс Мюллер, очевидно, были недовольны, услышав о восточных связях Иисуса, и сурово критиковали Нотовича, обвиняя его в том, что он лжец, который никогда не посещал Хемис и сфабриковал весь рассказ. Или, по крайней мере, сфабриковал его, будучи обманутым ламами, которым нравится вводить в заблуждение любознательных путешественников.

В те дни было очень трудно добраться до монастыря Хемис, для чего требовался многодневный трудный поход по труднопроходимой горной местности, и, таким образом, было трудно подтвердить, действительно ли рукопись об Иссе существовала.

Проблема проверки усугублялась тем фактом, что ламы, как правило, категорически отрицают, если у них есть малейшие сомнения. Нотович упомянул во введении к своей книге, что ламы опасаются людей с Запада, думая, что они пришли, чтобы забрать их рукописи.

“Лама говорит себе: “Если и просят эти рукописи, то только для того, чтобы унести их”, поэтому он, естественно, держится в стороне и отказывается от каких-либо объяснений… Я знал, как издалека подойти к интересующему меня вопросу, в то время как все теперь задают прямые вопросы”, – писал Нотович.

Это справедливое замечание, поскольку во времена колониального правления произошла крупная кража артефактов, и ламы, естественно, были настороже.

Нотович также написал в предисловии к своей книге еще одну сенсационную вещь. Он написал, что встретил кардинала Римской церкви (чье имя он не раскрыл), который сказал Нотовичу следующее:

“Неизвестная жизнь Иисуса Христа не является новинкой для Римской церкви…Ватиканская библиотека располагает шестьюдесятью тремя полными или неполными рукописями на различных восточных языках, касающимися этого вопроса, которые были доставлены в Рим миссионерами из Индии, Китая, Египта и Аравии”.

Представьте себе это! Если это правда, это объясняет, почему католическая церковь хранила стоическое молчание после публикации книги Нотовича. И почему ламы так опасаются, что их книги унесут!

Свидетельство Свами Абхедананды

Теперь перейдем к путешествию Свами Абхедананды (1866-1939), который был прямым учеником святого Рамакришны. Полномочия Абхедананды таковы, что он сразу же вызывает уважение.

Он провел десять лет в качестве аскета, путешествуя пешком вдоль и поперек Индии, получая милостыню и посещая святые места паломничества, прежде чем отправиться в Соединенные Штаты, где он стал главой Общества Веданты в Нью-Йорке.

Он провел следующие 25 лет своей жизни, проповедуя мудрость ведических текстов и мудрость своего гуру Рамакришны. Вернувшись в Индию в 1921 году, он пешком пересек Гималаи, сначала отправившись в Тибет для изучения тибетского буддизма, а затем прибыл в монастырь Хемис в 1922 году с конкретным намерением проверить рассказ Нотовича.

Абхедананда записал события своего путешествия в бенгальском путевом дневнике под названием “В Кашмире и Тибете”, который был опубликован в 1929 году. Он был составлен частично Абхедандой и частично его помощником, который работал по его заметкам и дневнику. В результате Абхедананда часто упоминается в третьем лице как “Свамиджи” в тексте.

Согласно книге, после того, как лама показал Абхедананде монастырь, он спросил ламу о правдивости рассказа Нотовича, и тот узнал, что рассказ действительно был правдивым.

“Лама, который показывал Свамиджи, взял с полки рукопись об Иссе и показал ее Свамиджи. Он сказал, что это копия, а оригинал находится в монастыре в Марбуре недалеко от Лхасы. Оригинал был написан на пали, но это был перевод на тибетский. Он состоял из 14 глав и 224 стихов. С его помощью Свамиджи перевел часть этого”.

Лама перевел тибетскую рукопись на английский, которую Абхедананда позже перевел на бенгальский и опубликовал в “В Кашмире и Тибете”. Описание путешествия Иисуса в Индию, сделанное Абхеданандой, в значительной степени совпадает с описанием Нотовича, за исключением того, что рассказ Абхедананды более лаконичен. Это понятно, поскольку Нотович упомянул, что его стихи были переведены с двух отдельных рукописей, в то время как источником Абхедананды была одна рукопись.

Тот факт, что Абхедананда получил доступ к рукописи, просто спросив о ней, в отличие от Нотовича, которому пришлось буквально умолять об этом, показывает, что ламы чувствовали своего рода родство с Абхеданандой, который, как и они, был монахом, оставившим материальные привязанности и посвятившим свою жизнь духовным поискам, и мог поэтому вам легко можно доверять.

Абхедананда добавил в свой рассказ интересную деталь, которая подчеркивает популярность Иисуса среди простых людей.

“На обратном пути в Израиль Иисус остановился у придорожного пруда близ Кабула, чтобы вымыть руки и ноги, и некоторое время отдыхал. Этот пруд все еще существует. Он известен как Исса-пруд. В ознаменование этого события каждый год на этом месте проводится ярмарка. Об этом упоминается в арабской книге Тарик-а-Аджхан”.

Абхедананда также поддержал утверждение Нотовича относительно способа составления рукописи:

“Преподобный лама сказал … через три или четыре года после того, как он [Иисус] покинул свое тело, что оригинальная рукопись была составлена на пали из описаний всех тех тибетцев (то есть буддийских миссионеров), которые встречались с ним в то время, а также из описаний торговцев, которые собственными глазами видели его распятие королем его страны”.

Свидетельство Абхедананды является важным подтверждением утверждения Нотовича, и, учитывая авторитет и авторитет Абхедананды, оно фактически подтверждает существование рукописей вне всяких разумных сомнений.

Вскоре после этого в истории произошел интригующий поворот – свитки об Иссе внезапно исчезли из монастыря Хемис. В интервью Ричарду Боку ученик Абхедананды Свами Праджнананда сказал:

“Я слышал из его собственных уст, что он [Абхедананда] видел свитки [в Хемисе] и переводил с них. Много лет спустя он навел справки, но ему сказали, что свитков там больше нет. Я также просил показать свитки, но там ничего нет. Там нет никаких свитков. Они были удалены, кем, мы не знаем”.

Действительно, очень странно! Куда были перемещены свитки? Были ли они намеренно скрыты? Если да, то почему и кем?

Во время посещения Хемиса в 1974-1975 годах тибетологам Дэвиду Снеллгроуву и Тадеушу Скорупски сказали, что в монастыре Хемис “несомненно, имеется значительная коллекция (сокровищ), запертых в безопасной комнате, известной как Темная сокровищница…которая, как говорят, открывается только тогда, когда один казначей передает его преемнику”.

Это в основном означает, что Темная сокровищница никогда не открывается. Не здесь ли свитки об Иссе были спрятаны от любопытных глаз? Вполне возможно, что так, как показывает опыт Николая Рериха.

Гималайские экспедиции Николая Рериха

Родившийся в России, Николай Рерих был не только археологом, получившим образование в Гарварде, и профессором Императорского археологического института, но и всемирно известным художником и поэтом.

В период с 1924 по 1928 год Рерих вместе со своей женой Хеленой и сыном Георгием (Джорджем) возглавил экспедицию по Центральной Азии, чтобы создать живописную летопись земель и народов этих регионов и собрать информацию о культуре, религии, памятниках, археологии и языке Внутренней Азии.

“Возможно, ни один путешественник с Запада не был лучше подготовлен в знаниях, духе и психологии для путешествия на Восток”, – писал позже доктор Гарабед Пелян в своем исследовании о Николае Рерихе.

На протяжении всей экспедиции Рерих сталкивался с постоянными слухами о пребывании святого Иссы в этих регионах, которые он записал в серии книг: “Гималаи” (1926), “Сердце Азии” (1929) и в своем путевом дневнике “Алтай-Гималаи” (1929).).

Впервые он наткнулся на легенду о Христе в Кашмире, Индия, в самом начале своей экспедиции. В “Сердце Азии” он писал:

“В Сринагаре мы впервые столкнулись с любопытной легендой о посещении Христом этого места. Впоследствии мы увидели, насколько широко распространена в Индии, Ладакхе и Центральной Азии легенда о посещении Христом этих мест во время его долгого отсутствия, цитируемая в Евангелии”

Легенда об Иссе всплыла снова, когда Рерих прибыл в Лех, столицу Ладакха. В Сердце Азии он писал:

“В Лехе мы снова столкнулись с легендой о посещении Христом этих мест. Индуистский почтмейстер Леха и несколько буддистов из Ладакхи рассказали нам, что в Лехе, недалеко от базара, все еще существует пруд, возле которого стояло старое дерево. Под этим деревом Христос проповедовал народу перед своим отъездом в Палестину.

Мы также слышали другую легенду о том, как Христос, будучи молодым, прибыл в Индию с купеческим караваном и как Он продолжал изучать высшую мудрость в Гималаях. Мы слышали несколько версий этой легенды, которая широко распространилась по всему Ладакху, Синьцзяну и Монголии, но все версии сходятся в одном: во время Своего отсутствия Христос был в Индии и Азии”.

Это странное совпадение, что не только в Кабуле был пруд Иссы, как упоминается в трудах Абхедананды, но и в Лехе тоже был пруд Иссы. Очевидно, Иисусу нравилось проводить свои учебные занятия рядом с водоемами.

Рерих, вполне естественно, посетил монастырь Хемис, когда был в Ладакхе, поскольку был знаком с работами Нотовича. Однако, к сожалению, он не смог получить доступ к рукописи. По-видимому, к тому времени соответствующие свитки уже были спрятаны в Темной сокровищнице, о которой упоминали тибетологи Снеллгроув и Скорупски.

В “Гималаях” (1926), Рерих писал:

“Что касается рукописей Христа – сначала было полное отрицание. Конечно, отрицание в первую очередь исходит из круга миссионеров. Затем медленно, мало-помалу, выползают фрагментарные сдержанные детали, которые трудно получить. Наконец–то выясняется, что о рукописях старики в Ладакхе слышали и знают… А такие документы, как рукописи о Христе и Книга Шамбалы, лежат в самом темном месте… А сколько других реликвий сгинуло в пыльных углах?”

В книге “Алтай – Гималаи” (1929) Рерих записал рассказ о паломничестве Иссы в Индию, который в значительной степени соответствует рассказу Нотовича. Однако Рерих не уточнил источник своей информации. Поскольку он сообщил, что не получил доступа к свиткам Хемиса, неясно, заимствовал ли он из рассказа Нотовича, с которым он явно был знаком, или он полагался на устные предания, или, возможно, скопировал из какой-то неизвестной рукописи.

В отсутствие четко указанного источника биографию Рериха о путешествии Иссы в Индию нельзя рассматривать как подтверждение свитков Хемиса. Однако гораздо важнее осознание того, насколько широко легенда об Иссе распространилась по гималайским королевствам.

Это само по себе убедительно свидетельствует о том, что работа Нотовича не была вымышленной, и он просто предоставил текстовую основу для этих историй, которые циркулировали на протяжении веков.