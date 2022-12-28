Мнение: Разные типы индустриализации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Прикольно в тг-канале “Деньги и песец”:
“Технологическое
Просто к слову.
Очень часто, когда идёт разговор о высоких технологиях и «новой индустриализации», люди представляют себе (почему-то!), какие-нибудь волшебные экскаваторы, которые сами роют котлован под фундамент какого нибудь нового завода (например).
А начальники представляют себе людей, которые лопатами роют котлован под фундамент их нового дворца, а сверху над людьми висят беспилотники и следят, чтобы никто не разогнул спину раньше времени.
И в том, и в другом случае это будет «технологизация производственных процессов».
Другое дело, что она не всем понравится”.
Очень смешно, по-моему. Что делать, чтобы этого не допустить? Ну уж точно – не воевать с Украиной.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет