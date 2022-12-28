 

Все идет к разводу: почему Кейт Миддлтон раздражает принца Уильяма

28.12.2022, 6:22, Разное
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Злые языки находят все больше поводов уличить Уильяма в изменах. Впрочем, за них это в своем время сделала Меган Маркл, заявив, что муж Кейт Миддлтон ходит налево.

В общем, сплетники уверены, что все идет к разводу. Однако, глядя на герцогиню, кажется, что ее эти разговоры совершенно не трогают: она весела и сдержана во время любого выхода в свет. А как выглядит принц Уильям? Многие отмечают, что время от времени заметна раздражительность в его лице при взгляде на жену, что, по мнению психолог, неудивительно.

Друг другу заветное “да” супруги сказали в 2011 году. Получается, что в браке они уже больше 10 лет! Как раз в это время возлюбленные начинают концентрироваться на недостатках, забывая при этом качества, которые казались привлекательными. То же самое, возможно, могло случиться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Итак, какие же недостатки принцессы могут раздражать ее благоверного? Журналисты и поклонники королевской семьи нередко отмечали холодность Кейт Миддлтон: натянутые улыбки, вечная сдержанность… Что уж говорить, сам внук Елизаветы II отметил, что у его жены “самые холодные руки”. Может, он устал от однообразной и не горящей женушки.

Ну, и, конечно, внешность. Очевидно, что с годами принцесса Уэльская не молодеет. Надо бы как-то работать над собой, особенно, когда вокруг много молодых красоток, падких на будущих королей. Но Кейт Миддлтон выбрала другой путь – без эффектного макияжа и в старящей одежде.


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