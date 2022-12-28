 

Министр обороны Австрии считает масштабные отключения электричества в ЕС неизбежными

28.12.2022, 6:15, Разное
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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает неизбежными масштабные отключения электроэнергии в Евросоюзе в ближайшем будущем, пишет Wiener Zeitung. По словам министра, вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда это случится. При этом Таннер подчеркнула, что на четвёртый день без электричества треть граждан уже не сможет обеспечить себя всем необходимым.


AP

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер ожидает в скором времени масштабные отключения электроэнергии в Европейском союзе, пишет австрийская газета Wiener Zeitung. По словам министра, вероятность отключения электричества в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем крайне высока.

«Вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда это случится», — сказала Таннер. Риск повсеместного отключения электроэнергии вновь значительно возрос из-за боевых действий на Украине, подчеркнула она.

«Для Путина хакерские атаки на западные электросети — это средство гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это только теория. Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и в Европе», — призвала Таннер. При этом она также отметила, что «не позднее четвёртого дня отключения электричества треть граждан уже не сможет обеспечить себя всем необходимым».

Поэтому австрийские вооружённые силы хотят к 2025 году создать в общей сложности 100 самодостаточных казарм, способных обеспечивать себя продовольствием в течение двух недель. Кроме того, должны быть созданы так называемые острова безопасности, которые могут стать точками обращения для гражданских помощников и сил правопорядка в «чрезвычайной ситуации».

Как отмечает Wiener Zeitung, министр обороны Австрии не рассчитывает на скорое окончание боевых действий на Украине. По её словам, у РФ огромные запасы материальных средств и личного состава. «Украина, к счастью, добилась очень важных успехов, но ей приходится защищать огромную территорию. Неясно, будет ли вообще когда-нибудь победитель в этой войне», — сказала Таннер.

Она призвала международное сообщество активнее сосредоточиться на переговорах по урегулированию украинского конфликта и работать по этому вопросу вместе с Украиной. «Важно, чтобы на заднем плане шли переговоры, а в центре внимания снова стояла дипломатия», — призвала австрийский министр.

Некоторые страны ЕС считают, что Украина как суверенное государство должна сама решать, когда вести переговоры и какова должна быть цель этих переговоров. «Но можно посмотреть на это и так, что Запад, который месяцами поддерживает Украину оружием и миллиардами евро, должен вместе с Киевом выяснить, когда будет достигнут предел этой войны и когда имеет смысл начать переговоры в соответствующем формате», — отметила Таннер.

По её словам, это «сложный вопрос», но именно им международное сообщество сейчас должно заниматься особенно усиленно. Кроме того, министр обороны Австрии призвала не забывать о том, что высокие цены на энергоносители, которые являются следствием российской военной спецоперации на Украине, могут всё чаще восприниматься людьми на Западе как бремя, пишет австрийская газета Wiener Zeitung.

 


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