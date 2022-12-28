Китай спустя три года открывает границы для иностранцев — карантин отменяется

После ослабления антиковидных ограничений внутри страны Китай делает очередной шаг в отказе от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Изменения коснутся иностранных туристов и граждан Китая, проживавших за рубежом. Также в планах наладить выездной туризм. Однако власти оставляют за собой право возврата ограничений и локдаунов на местном уровне, пишет CNN.



AP

Вот уже почти три года Китай оставался закрытым для всего мира из-за пандемии. На днях появилось официальное заявление властей страны, что с 8 января отменяется карантин для иностранных туристов, пишет CNN.

Ранее для въезжающих в страну был обязателен пятидневный карантин в гостинице, а затем трёхдневная изоляция дома. Всё, что теперь требуется от приезжающих, — это предьявить отрицательный тест на ковид, сделанный не ранее 48 часов до вылета. С таким громким заявлением выступила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передаёт CNN.

Кроме того, снимаются ограничения для авиакомпаний, совершающих международные перелеты. Прежде всего это касается разрешённого количества пассажиров на борту.

Смягчение жёсткой политики ограничений началось в начале декабря после волны протестов. Отменили массовое тестирование, разрешили домашний карантин для контактировавших и инфицированных лиц. Однако система здравоохранения страны оказалась не готова к таким переменам. Как пишет CNN, больницы по всей стране не справляются с наплывом заболевших, а в аптеках не хватает лекарств от простуды.

Китай закрыл свои границы ещё в марте 2020 года, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной инфекции. И даже когда остальной мир забыл про карантин и начал возвращаться к нормальной жизни, КНР продолжала оставаться в изоляции.

Так, был запрещён въезд для всех иностранцев, за редким исключением для семейных и деловых визитов. Теперь китайские власти пообещали достичь «оптимизации» условий для получения виз, а также принять необходимые меры, чтобы наладить и выездной туризм.

И хотя подробностей пока не последовало, китайцы уже начали готовиться к возвращению к привычной жизни. CNN сообщает, что в течение часа после громких заявлений властей количество запросов по самым известным туристическим направлениям на популярном китайском сайте для бронирования путешествий выросло в 10 раз.

С 2020 года коронавирус считался в Китае инфекционным заболеванием категории В, однако вводимые ограничения соответствовали самой высокой категории А. Это ставило ковид в один ряд с бубонной чумой и холерой и позволяло властям объявлять локдауны и принимать другие жёсткие меры. Теперь, он будет считаться такой же инфекцией, как птичий грипп и ВИЧ.

В связи с этим комиссия даже официально переименовала COVID-19. Старое название «новая коронавирусная пневмония» заменено на «новая коронавирусная инфекция». Власти считают, что это «лучше отражает текущие характеристики и уровень опасности заболевания», пишет CNN.

Китайские лидеры заявили, что стране необходимо снова переключиться на экономическое развитие. Именно с этой целью принимаются меры к смягчению ограничений. Однако если верить национальной комиссии здравоохранения КНР, сейчас всё-таки в приоритете подготовка медицинских ресурсов. Например, трансформация временных изоляторов в специализированные больницы с достаточным количеством медперсонала.

Также комиссия не исключает возможность возращения временных ограничений на местном уровне. «Пока мы справляемся со вспышками, нам надо быть особо внимательными к глобальной оценке интенсивности в режиме реального времени — оценивать нагрузку на систему здравоохранения и состояние общества в целом — и принимать соответствующие законные меры для ограничения групповой деятельности людей», — говорится в заявлении.