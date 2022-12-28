 

MSN сообщил о поддержке большинством жителей Аргентины идеи избрать Месси президентом страны

28.12.2022, 5:30, Новости дня
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Большинство жителей Аргентины заявили, что проголосовали бы за футболиста Лионеля Месси, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Giacobbe y Asociados.

Свою готовность проголосовать за Месси подтвердили 43,7% респондентов, еще 17,5% выбрали вариант «возможно». Против кандидатуры нападающего сборной Аргентины высказались 37,8% опрошенных. 1% респондентов либо не определился, либо отказался отвечать на вопрос. В опросе приняли участие более 2,5 тыс. аргентинцев, пишет Sports.ru со ссылкой на MSN.

Напомним, футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины и ее лидера Лионеля Месси. Он был признан лучшим игроком ЧМ. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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