 

Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник счел украинскую инициативу «саммита мира» попыткой втянуть ООН в конфликт с Россией

28.12.2022, 5:30, Новости дня
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Киев, предлагая провести «саммит мира» на площадке ООН, хочет втянуть международную организацию в конфликт с Россией, сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Мирошник отметил, что без участия РФ «мирный саммит» станет просто «шабашем подотчетных Вашингтону полусубъектов», которые единодушно поддержат «любую глупость», озвученную украинским президентом Владимиром Зеленским «с согласия кураторов-англосаксов», передает ТАСС.

По мнению Мирошника, Киев намеревается «втянуть ООН в шабаш» на своей стороне, что станет нарушением правил и традиций ООН и дискредитирует организацию. Мирошник задался вопросом, между кем должен стать посредником генсек ООН Антониу Гутерриш, если Украина не хочет видеть Россию на саммите. По его словам, «в хоре единодушных и подотчетных нужен дирижер, а не посредник, и это явно не генсек ООН».

Напомним, Украина захотела провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации в качестве посредника. В ООН сказали, что Гутерриш может исполнить эту роль только в случае согласия всех сторон. Кремль отверг возможность переговоров с Украиной на условиях Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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