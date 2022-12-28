 

Defense News сообщил о решении Пентагона ограничить полеты истребителей F-35 после аварии в Техасе

28.12.2022, 5:30, Новости дня
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После того, как один из истребителей F-35 разбился в ходе испытаний в штате Техас, Пентагон принял решение временно ограничить полеты этой модели, сообщил представитель ведомства.

Пентагон решил «ограничить полеты некоторых самолетов». Ограничения коснутся тех самолетов, для которых, по оценке Пентагона, «риск выше». Ограничения останутся в силе до завершения расследования инцидента в Техасе, а также до тех пор, пока «не будут разработаны процедуры для возвращения к полетам». В Пентагоне не уточнили, на какое число F-35 распространяется запрет полетов. Указывается, что он будет действовать как минимум до января, передает ТАСС со ссылкой на Defense News.

Напомним, в середине декабря F-35 разбился на авиабазе американских ВМС Форт-Уорт. Истребитель совершал вертикадьную посадку, когда произошла авария.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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