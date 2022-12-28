 

Мнение: НБС!!

28.12.2022, 5:24, Разное
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В Белгороде суд оштрафовал на 40 000 рублей местного жителя Андрея Калашникова, который в конце ноября вышел на одиночный пикет с плакатом «Обними, если ты за мир». Судья сочла надпись на плакате «дискредитирующей» армию РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ).

Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. Но, в общем, так: призывы за мир дискредитируют армию РФ. Все запомнили?

А пожелание “Будь здоров!”, по аналогии, дискредитирует Минздрав РФ. Но про это еще нет уголовной статьи. Недоработка.

Источник: Размышления вольного социолога


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