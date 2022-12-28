 

За год квартиры в России подорожали на 14%

28.12.2022, 4:57, Разное
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По итогам 2022 года квартиры в новостройках в 70 крупнейших городах России подорожали на 14%, а средняя стоимость “квадрата” выросла на 17%. Активнее всего цены росли в январе-марте. К концу года в половине городов зафиксировано снижение цен.

Сочи сохранил звание самого дорогого города по стоимости “квадрата”. За год кв. м в городе-курорте подорожал на 9,5%, до 324,9 тыс. рублей.

В Москве “квадрат” за год подорожал на 1,9%, до 316,9 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – на 13,8%, до 224,6 тыс. рублей.

Максимальный годовой рост цен – на 42,2% – произошел в городе Волжский, где средняя цена кв. м к концу года достигла 78,1 тыс. рублей.

Более чем на 30% с января подорожал “квадрат” в Казани (до 173,3 тыс. рублей), Чите (до 137,3 тыс.), Барнауле (до 99,2 тыс.), Челябинске (до 86,3 тыс.) и Саратове (до 78,4 тыс. рублей).

Самые низкие цены в новостройках действуют в Махачкале, где средняя цена кв. м к концу декабря составила 42,4 тыс. рублей.

В Магнитогорске и Нижнем Тагиле средняя цена кв. м не превышает 60 тыс. рублей, в Грозном, Оренбурге и Владикавказе – 70 тыс. рублей.

Что ждать в следующем году?

Спрос на новостройки продолжит снижаться, особенно если будет отменена льготная ипотека.

Цены в большинстве городов прекратят расти и начнут постепенно снижаться, возвращаясь к уровню начала 2022 года. Но рынок будет сильно зависеть от внешних факторов, поэтому сделать точный прогноз крайне сложно.


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