France 2 – «мы все на пределе» — во Франции второй раз за месяц бастуют врачи общей практики

Многие врачи общей практики по всей Франции отказались работать на этой неделе в знак протеста против слишком низких тарифов за консультацию и избытка административной работы, пишет France 2. Как передаёт телеканал, за последний месяц это уже вторая забастовка представителей данной профессии, поскольку первая не принесла результатов. Тем временем, некоторые пациенты жалуются, что бастовать в период сезонных заболеваний — не лучшая идея.

Этот врач общей практики из города Жиньяк близ Марселя опустил решётку на двери. Как и многие из его собратьев по профессии, всю следующую неделю он не будет работать. Его мнение безапелляционно: медицина в городе переживает кризис и в неё срочно необходимо вдохнуть новую жизнь.

ЖАН-МАРК БЕНСУССАН, врач общей практики из города Жиньяк-ла-Нерт: Мы все уже на пределе и задаёмся вопросами о нашем будущем. Мы спрашиваем: «Что нам делать? Сможем ли продержаться вот так ещё пять-десять-пятнадцать-двадцать лет?».

Врачи общей практики требуют повышения тарифов их консультаций с 25 до 50 евро и уменьшения объёма административной работы. Их забастовка в начале декабря не принесла результатов. На этот раз они ужесточают требования, согласно призывам четырёх профсоюзов.

ПЬЕР-ЛУИ ЭЛИАС, врач общей практики, участник движения «Врачи за завтрашний день»: Если мы ничего не будем делать, кабинеты врачей общей практики и специалистов больше не смогут работать. Важно вернуть смысл нашей профессии, вернуть пациентам время на консультацию, но для всего этого нет необходимого финансирования.

Национальный фонд медицинского страхования уже перечисляет врачам более 25 евро в качестве компенсации за консультацию — это на 10 евро больше предыдущего тарифа за одного пациента.

Что касается больных, то некоторые из них с пониманием относятся к забастовке, а другие — нет.

ЖЕНЩИНА: Если бы с самого начала тарифы росли с определённой регулярностью, мы бы не оказались в этой ситуации. Тариф в 25 евро действует уже очень давно. Мне кажется, я уже больше десяти лет плачу 25 евро.

МУЖЧИНА: Они уже много лет заявляют о своих правах. Сейчас, разумеется, пора прийти к 50 евро. Да, будет определённая разница в цене, но, я думаю, это заслуженно.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Зимой, в период сезонных заболеваний устраивать забастовку — это немного похоже на злоупотребление.

Итак, не имея возможности найти кабинет врача на этой неделе, пациенты обращаются в клиники или больницы — и без того переполненные.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2022 года.