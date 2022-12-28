Deutschlandfunk – западные санкции не поставят экономику России на колени и в новом году

Несмотря на западные санкции, российская экономика остаётся стабильной и справляется на удивление хорошо, отмечает Deutschlandfunk. Ещё весной многие экономисты предсказывали в РФ резкий спад, однако эти прогнозы не оправдали себя. Теперь все эксперты сходятся в том, что и в наступающем году санкции Запада не смогут поставить российскую экономику на колени.

Пока на Украине ведутся боевые действия, Запад делает ставку на экономическую войну, и санкции — это его оружие, считает Deutschlandfunk.

По замечанию издания, пока что российская экономика на удивление хорошо справляется с санкциями. Весной многие экономисты всё ещё предсказывали резкий спад в российской экономике. Международный валютный фонд прогнозировал сокращение экономики страны на 8—9%. Однако затем эти прогнозы были постепенно отменены.

А теперь МВФ констатирует, что российская экономика — несмотря на все санкции — сократилась всего на 3,5%.

Некоторые экономисты считали, что «большой конец» для РФ может наступить не ранее 2023 года. Но теперь даже на наступающий год прогнозы не столь мрачны, как можно было бы ожидать, удивляется автор статьи.

По оценкам Международного валютного фонда, в следующем году российская экономика сократится всего на 2,3%. Всемирный банк и Deutsche Bank считают, что ситуация в РФ будет немного хуже. Но все прогнозы, так или иначе, сходятся на том, что и в следующем году санкции не поставят российскую экономику на колени, пишет Deutschlandfunk.

Нефть и газ — два основных экспортных продукта России, и Запад теперь стал покупать их меньше. Однако в целом цены на мировом рынке выросли настолько, что РФ неплохо заработала даже при меньших объёмах экспорта.

Между тем, не следует забывать: в случае с нефтью многие ограничительные меры начинают действовать только сейчас. В полном размере санкции, введённые европейцами, только вступили в силу после временной задержки, поэтому в полной мере их воздействие будет ощущаться не раньше следующего года.

Кроме того, многие западные компании всё ещё остаются в России, отмечает издание. Лишь некоторые фирмы покинули страну из-за морального давления или потому, что вести бизнес становится всё сложнее. Но большинство остались, а некоторые западные компании продали свой бизнес россиянам, и их работа конечно, будет продолжаться.

Однако даже там, где западные компании полностью исчезли, РФ стала импортировать товары из других стран, начался так называемый параллельный импорт, особенно из Азии. Например, в РФ больше нет новых VW, но есть китайские автомобили.

«Другими словами, в России, возможно, всегда чего-то не хватает, даже на полках магазинов — но обычно не полностью и ненадолго», — признаёт Deutschlandfunk.

Может ли случиться так, что экономическая ситуация в РФ ухудшится с задержкой, спустя некоторое время? Такой теории придерживаются некоторые экономисты. По их мнению, санкции по большей части имеют воздействие, например, когда речь идёт о запчастях для машин, включая самолёты и военную технику, или даже сельскохозяйственную технику. Запчасти труднее достать, если они не поставляются из Европы и США, и это, вероятно, отбросит российскую экономику назад в долгосрочной перспективе, полагают западные эксперты.

Кроме того, страна по-прежнему сильно зависит от возможности продавать своё сырьё. РФ может частично переключиться на другие рынки — то есть поставлять нефть в Азию, в Индию и Китай. Тем не менее «подавляющее большинство» экономистов ожидают, что эти страны будут покупать меньше, чем ранее — Евросоюз, считает Deutschlandfunk.