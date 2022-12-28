 

Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации в Украине не ставится

28.12.2022, 4:05, Новости дня
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.

Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).

По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель. 

Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».

Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании. 

Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».

Напомним, президент РФ Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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