 

Жительницу Херсонской области Котляр осудили в Украине на 15 лет после задержания в Латвии

28.12.2022, 4:05, Новости дня
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Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».

Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом в Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что в Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.

Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.

Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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