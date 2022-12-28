Меркель подтвердила свое заявление об оценке Минских соглашений как «попытке дать время Украине стать сильнее»

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.

Меркель, оценивая «альтернативы» ее решениям по РФ и Украине, заявила, что не поддерживает запуск вступления Украины и Грузии в НАТО, который обсуждался в 2008 году. По ее мнению, не оценивались последствия как с точки зрения реакции РФ для этих стран, так и «для НАТО и его правил помощи», пишет Sette (приложение к Corriere della Sera).

При этом Меркель заявила, что «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая «использовала этот период, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня». По ее словам, Украина 2014–2015 годов «не была такой, как сегодня». Экс-канцлер выразила сомнения, что «НАТО могло бы так много сделать, чтобы помочь Украине, как это делается сегодня».

В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее

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