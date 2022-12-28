DWN – новый год принесёт немцам волну резкого повышения цен на электричество

С начала года цены на электричество в Германии повысятся, причём в некоторых регионах цены взлетят резко, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Так, кёльнский поставщик энергии Rheinenergie с января повысит плату за киловатт-час почти на 130%, и этот случай — не единичный. Механизм торможения цен может смягчить ситуацию через несколько месяцев, однако эксперты считают, что цены не вернутся к уровню до украинского кризиса даже через несколько лет.



AP

Многие домохозяйства недавно получили от своих поставщиков электроэнергии извещение о повышении цен, причём для некоторых оно стало резким, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Например, кёльнская компания Rheinenergie с января взимает более чем в два раза большую плату за киловатт-час за базовое энергоснабжение: около 55 центов, что почти на 130% больше, чем раньше.

Rheinenergie — не единичный случай. «Новый год начинается с массовой волны повышения цен на электроэнергию», — говорит Торстен Шторк, эксперт по энергетике на портале сравнения Verivox. Теперь базовые поставщики должны постепенно переложить повышение рыночных цен на своих клиентов.

Кроме того, Rheinenergie также ссылается на высокие закупочные расходы, которые всё больше отражаются в долгосрочной стратегии закупок компании. «По сравнению с предыдущим годом цены на биржах электроэнергии выросли более чем на 300 процентов, на пике их рост был более чем десятикратным. Кроме того, растут тарифы на электроэнергию», — сказали в компании, объясняя скачок цен.

Одной из основных причин повышения цен на электроэнергию является экстремальный рост цен на газ в результате санкций в связи с российской военной спецоперацией на Украине, поясняет издание. В оптовой биржевой торговле стоимость электроэнергии, вырабатываемой газовыми электростанциями, часто определяет цену на электроэнергию для всех других видов генерации.

Кроме того, энергетический переход привёл к высоким ценам на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Налоги и субсидии сделали Германию одним из самых дорогих рынков электроэнергии в мире.

Порталу сравнения Check24 уже стало известно о более чем 580 случаях повышения цен на электроэнергию в базовой поставке на рубеже года. «Это коснётся примерно 7,3 миллиона домохозяйств», — пишет компания. Повышение в среднем составляет 60,5%. Verivox получил вывод о среднем росте цен на 54% из-за использования другой базы данных.

«Некоторые повышения цен на электроэнергию на рубеже года являются резкими, — отмечает эксперт по энергетике в центре консультирования потребителей в Северном Рейне — Вестфалии Удо Зивердинг. — К сожалению, тарифы для новых клиентов через порталы переключения ещё выше, так что смена поставщика не приносит никакой экономии в большинстве тарифных областей». Ситуация должна измениться только в течение следующих нескольких месяцев. Поэтому у потребителей базового предложения пока что не будет выбора.

Повышение цен в начале года сильно варьируется по всей Германии. Например, муниципальное коммунальное предприятие в Потсдаме (Бранденбург) повышает цены примерно на 21% до 46,5 цента за киловатт-час. MVV Energie в Мангейме (Баден-Вюртемберг) с января будет взимать чуть менее 45 центов за базовое энергоснабжение — вместо прежних 27 центов. Восточногерманский поставщик энергии EnviaM (Хемниц, Саксония) в будущем будет взимать 48,1 цента, что на 20,1 цента больше, чем раньше. Помимо Кёльна, значительное повышение цен затронуло Мюнхен: в базовой поставке коммунального предприятия киловатт-час с Нового года будет стоить 61,9 цента. При этом ранее цена составляла 25 центов.

Значительные повышения цен на рубеже года происходят не впервые за последнее время: согласно расчётам Check24, выборочное домохозяйство с годовым потреблением 5000 киловатт-час в ноябре 2020 года платило в среднем 29,4 цента за киловатт-час. Год спустя цена составляла 31,6 цента. К ноябрю 2022 года средний показатель стоимости электроэнергии составил 42,7 цента.

Тормоз цен на электроэнергию призван сгладить бремя высоких цен на электроэнергию. Для домашних хозяйств и небольших компаний цена будет ограничена 40 центами за киловатт-час за 80% потребления предыдущего года. Если клиент потребляет больше, он платит обычную контрактную цену. Это должно послужить стимулом для экономии, поясняет издание. Начиная с марта коммунальные службы должны учитывать торможение цен на электроэнергию в тарифах. Торможение будет также применено задним числом за январь и февраль.

А что будет с ценами на электроэнергию? Эксперт рынка электроэнергии Мирко Шлоссарчик из консалтинговой компании Enervis не верит, что в ближайшие годы цены на электроэнергию для населения вернутся к уровню, отмечавшемуся до начала боевых действий на Украине. По его мнению, в 2023-м и 2024 году потребительские цены в среднем превысят 40 центов за киловатт-час брутто. Даже в последующие годы цены, вероятно, не опустятся ниже 40 центов, а в некоторых случаях, возможно, даже 50 центов.

Правда, в будущем оптовые цены на электроэнергию могут снова упасть более значительно в результате перспективного снижения уровня цен на газ и расширения использования возобновляемых источников энергии. Однако заметно большая доля цены конечного потребителя будет приходиться на сборы, надбавки, платежи и налоги в рамках энергетического перехода, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.