Витамин С внутрь, холодная заварка – снаружи: как избавиться от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами портят не только нашу самооценку, но и общее впечатление от внешнего вида. Часто мы грешим на недосып или стресс, но причины могут быть намного глубже. Прежде чем искать решение проблемы, разберемся, откуда круги могут появиться.

Причины появления

Причиной появления темных кругов под глазами не всегда будут недосып или избыток коктейлей на пятничной вечеринке. Чаще всего это генетическая история, в которую в молодости мы, конечно, не верим. Посмотрите на своих ближайших родственников: если у них наблюдается синева под глазами, значит, это ждет и вас.

Но не стоит паниковать. Возможно, есть и другие триггеры проблемы, например аллергия, выбор неправильных продуктов питания, избыток соли и сахара в рационе, проблемы с желудочно-кишечным трактом или почками. Здесь, конечно, нужно прежде всего обратиться к врачу, а не ставить себе диагнозы в домашних условиях.

Если проблема не требует медицинского вмешательства, давайте рассмотрим домашние способы решения вопроса.

Используйте патчи

Модное и эффективное средство, которое поможет за несколько минут согнать с глаз отеки. Гидрогелевые патчи насыщены активными увлажняющими и тонизирующими компонентами, которые приводят в тонус тончайшую кожу век. Держите их в холодильнике, чтобы получить дренажный эффект.

Чайные пакетики тоже хорошо справляются с чернотой под глазами, они всегда под рукой. Благодаря танину, веществу, которое укрепляет и тонизирует кожу, вы за 5 минут освежите взгляд. Зеленый и черный чай одинаково хорошо справляется с задачей. Используйте только остывшие пакетики, иначе можно получить ожог.

Лед – еще одно незаменимое средство. Причем не просто лед, а замороженный отвар трав или ягодного сока, например яблочного или виноградного. Применять ледовую маску рекомендуется только утром и людям, имеющим плотную кожу век.

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Измените рацион

Темные круги под глазами символизируют о нехватке витаминов, прежде всего витамина С, который считается сильнейшим антиоксидантом, помогает разжижать кровь, препятствует ее застою. Возьмите за правило два раза в год проходить интенсивный курс, а для поддержания обогатите рацион фруктами и свежей зеленью.

Пейте травяные отвары

Городская жизнь насыщена фастфудом и кофе, без которого мы даже проснуться подчас не можем, пока не сделаем глоток. Тем временем кофе хоть и считается антиоксидантом, сильно сушит организм. В результате этого тонкие, хрупкие ткани, например кожа век, теряют объем и проваливаются в глазницу. Там собирается влага, которую организму “достать” и вывести трудно. В результате вы просыпаетесь не только с отеками, но и синевой под глазами. Переходите на травяные отвары.

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Используйте качественную косметику

Кожа век самая тонкая во всем организме, поэтому ей уже с 14-15 лет требуется полноценный уход. Не жалейте денег на качественные кремы и сыворотки для кожи век: укрепление, увлажнение – вот на что нужно обратить внимание. Крем должен работать на восстановление коллагеновых волокон, которые и делают кожу упругой. Время от времени меняйте кремы. Наносите их за час до выхода на улицу. Выбирайте продукты, в состав которых входит витамин С, коллаген, гиалуроновая кислота, натуральные масла. Зимой крем должен быть жирнее, летом – легче, чтобы не забивать поры.

Соблюдайте режим

Ну и конечно, нельзя обойти стороной и еще раз не упомянуть о важности режима сна и питания. Сон – основа здоровья, высыпаться очень важно не только для хорошего самочувствия, но и для сохранения упругой, молодой кожи век. Используйте маски для сна, ароматические соли, удобную подушку, чтобы быстро уснуть. Кстати, ортопедическая подушка еще и избавит вас от лишних заломов на лице, что тоже положительно отразится на коже век и здоровье глаз. Высыпайтесь, и темные круги под глазами если не уйдут совсем, то станут меньше, это точно.