Бокс-боб, андеркат и пикси слоями: короткие стрижки, которые станут главными трендами 2023 года

Скоро уже наступит Новый год, а это значит, что пришло время внести определенные изменения в свой образ, чтобы вступить в 2023-й с некоторыми обновлениями. Есть множество вариантов модных причесок, поэтому можно будет легко подобрать идеальный вариант. Вот насколько отличных коротких стрижек, которые помогут сделать создаваемый образ просто фантастическим и подчеркнуть красоту волос.

Суперкороткая стрижка базз кат

Если хочется добавить своему образу больше яркости и притягательности, стоит подстричь волосы очень коротко, оставив их длиной всего лишь 0,5 см, и покрасить их в красивый современный цвет.

Однако, прежде чем делать такую ультракороткую стрижку и выбирать новый цвет волос, нужно быть точно уверенным в том, что это поможет улучшить образ.

Бокс-боб

Такая стрижка подразумевает под собой то, что волосы подстригаются одной длины.

Этот образ уже успел завоевать сердца многих модниц. При выполнении такой прически получается максимально ровный и тупой срез.

Короткие прически с микрочелкой

Если хочется немного поэкспериментировать со своим образом в 2023 году, то стоит попробовать добавить к своей прическе микрочелку. Сейчас это очень модный тренд.

Такая стрижка поможет практически мгновенно изменить создаваемый образ. Есть множество различных вариантов челок, именно поэтому каждая женщина сможет подобрать идеальный вариант для себя.

Элегантная прическа в стиле Шанель

Это современная интерпретация классического боба Коко Шанель. Волосы подстригаются до длины подбородка или немного длиннее.

Эта прическа имеет глубокий боковой пробор и часто сочетается с челкой, что придает ей парижский колорит.

Простота делает эту прическу привлекательной и элегантной. Кроме того, ее достаточно легко поддерживать.

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Современная стрижка андеркат

Такая прическа является универсальной и помогает придать женщине нотку индивидуальности.

Стрижка андеркат выглядит превосходно и помогает добавить создаваемому образу особый стиль и притягательность.

Пикси

Это одна из самых модных и популярных причесок, которая сохранит свои позиции и в 2023 году. Это выбор смелых и современных женщин.

Пикси идеально подходит для совершенно любого возраста, и ее можно сделать абсолютно по-разному, все зависит от собственных предпочтений.

Короткая прическа с афрокудрями

Чтобы добавить красивую текстуру прическе, стоит нанести средство для укладки и завить пряди пальцами. Это поможет придать образу просто потрясающий гламурный вид. Чтобы выглядеть просто превосходно, можно выбрать окрашивание в светлый цвет. Отличным решением станет оттенок платины, который поможет визуально добавить немного объема.

Лохматая стрижка

Это один из самых популярных образов на 2023 год. Лохматая стрижка идеально подходит для тех, кто хочет носить короткие волосы, но никак не может решиться на боб или пикси.

Это отличное решение для всех типов волос, и такая прическа помогает придать прядям дополнительную динамику.

Многослойная удлиненная пикси

Эту стрижку может носить женщина в любом возрасте. Мягкие слои красиво обрамляют лицо.

Такая прическа хороша тем, что она простая в уходе и не требует слишком много времени для укладки.