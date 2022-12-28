 

Мантуров счел вероятным продолжение автомобильного производства на заводах Mercedes и Toyota в России

28.12.2022, 2:43, Новости дня
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На заводах Mercedes в индустриальном парке Есипово и Toyota в Санкт-Петербурге, вероятно, продолжат выпускать автомобили, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Комиссия кабмина по контролю за иностранными инвестициями собирается рассмотреть сделку по передаче активов Mercedes-Benz дилеру «Автодом». По словам Мантурова, на заводе Mercedes «с большой вероятностью будет именно автомобильное производство». При этом, как отметил министр, «Автодом» станет привлекать индустриальных партнеров, поскольку сам не является производителем, зато «умеет продавать и обслуживать» автомобили, передает ТАСС.

Кроме того, Мантуров сообщил, что решение по заводу Toyota «на выходе». После того, как производство остановилось, завод прошел процедуру консервации. Сейчас рассматриваются «варианты дальнейшего развития и целевого использования». Мантуров сказал, что, «скорее всего, это будет выпуск автомобилей». «Насчет того, каких именно, пока решение не принято», – сообщил вице-премьер. Он полагает, что сделка «вряд ли» будет включать опцион на обратный выкуп.

Напомним, в октябре сообщалось, что немецкий концерн Mercedes-Benz собирается продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». Toyota сообщила о решении закрыть завод в Санкт-Петербурге в сентябре, в ноябре началось увольнение сотрудников. При этом работа была приостановлена еще в марте из-за разрыва в системе поставок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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