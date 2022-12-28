 

Захарова сочла переименование улицы Высоцкого в Изюме местью за слова из песни «Диалог у телевизора»

28.12.2022, 2:43, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей переименовать в Изюме в Харьковской области улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса.

Захарова предположила в Telegram, что в Украине не смогли «простить» Высоцкому «пророческие строки» из «Диалога у телевизора»: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».

Напомним, украинские власти приняли решение переименовать в Изюме улиц Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Совхоза «Изюмский», Виктора Цоя, Дружбы и других.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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