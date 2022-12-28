Аналитик банка Handelsbanken Копфер предсказал рост цен на нефть после ответа России на лимит цен
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Следует ждать значительного роста цен на нефть после решения РФ запретить поставки странам, которые используют механизм фиксации предельной цены, сообщил аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер.
Копфер полагает, что в дальнейшем сохранятся «значительно более высокие цены», чем те, к которым «привыкли». В Швеции цены на топливо зависят от базовой цены на сырье и от курса кроны к доллару, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение лимита цен на нефть из России. Поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям запрещены, если в контракте предусмотрен механизм фиксации предельной цены.
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