Аналитик банка Handelsbanken Копфер предсказал рост цен на нефть после ответа России на лимит цен

Следует ждать значительного роста цен на нефть после решения РФ запретить поставки странам, которые используют механизм фиксации предельной цены, сообщил аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер.

Копфер полагает, что в дальнейшем сохранятся «значительно более высокие цены», чем те, к которым «привыкли». В Швеции цены на топливо зависят от базовой цены на сырье и от курса кроны к доллару, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение лимита цен на нефть из России. Поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям запрещены, если в контракте предусмотрен механизм фиксации предельной цены.

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