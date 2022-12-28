 

Мнение: Киллеры в России с юмором

28.12.2022, 2:35, Разное
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Интересное в тг-канале Кашина – про нашумевшее убийство росдепутата и миллиардера:

“В законодательном собрании Владимирской области был депутат Павел Генрихович Антов. Он был основателем группы компаний «Владимирский стандарт» и стал в 2019 году самым богатым депутатом в России заработав 9.92 млрд рублей.
При этом Антов ездил в Москву на обычной электричке, а свой номер мобильного телефона опубликовал в соцсетях. С декабря 2021 года в его WhatsApp стоит статус “Старый Ястреб из гнезда не выпадет”
25 декабря он выпал из окна третьего этажа отеля в индийском штате Орисса и погиб. Павлу Антову было 65 лет”.

То есть киллеры (или заказчики) почти наверняка ЗНАЛИ об этом статусе Вацапа, потому и выбрали такой достаточно странный способ убийства – “выбросить из окна”. Вот же черт, такое у нас Отечество: по делу – нихрена, а что касается заплечных дел – тут и полет фантазии, и творческий подход к делу, и откуда что берется… То “новичком” трусы намажут, то телефонную трубку таллием посыпят, то вот в индийскую глушь заберутся, чтоб там не пулю в голову, а красиво – с третьего этажа выбросить!

Почитал я еще про этого Антова: он после института работал… психиатром, а потом даже в 30 лет стал директором областной психиатрической лечебницы! Но недолго: СССР распался, больницу закрыли, и он занялся более олигархическим делом – возглавил местный мясокомбинат. Ну и дело пошло на удивление удачно – видимо, он был действительно талантливый бизнесмен.

Источник: Размышления вольного социолога


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