 

“Квадрат” в элитных высотках дороже 1 млн

28.12.2022, 2:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На рынке элитного жилья в Москве стало больше небоскребов, высота которых составляет более 100 м. К концу года на долю высотных зданий пришлось 33% от всего предложения дорогих квартир, или 1,8 тыс. лотов.

Стоимость “квадрата” в некоторых проектах превышает 1 млн рублей.

Самая высокая цена кв. м – почти 1,2 млн рублей – действует в комплексе Capital Towers от застройщика Capital Group в Пресненском районе. Высота корпусов в составе ЖК достигает 263 м. Статусный проект с архитектурой от бюро Сергея Скуратова реализуется рядом с деловым центром “Москва-Сити”.

Почти 1,08 млн рублей стоит кв. м в комплексе “Поклонная, 9” от Ant Development в районе Дорогомилово. Элитная башня высотой в 129 м возводится рядом с Поклонной горой и Парком Победы. В архитектуре сочетаются элементы минимализма и классицизма. На верхних этажах разместятся видовые пентхаусы с террасами.

Звание самого высокого жилого здания столицы принадлежит премиальному комплексу “ОКО” от Capital Group в Пресненском районе. Высота проекта достигает 354 м. На крыше башни работает смотровая площадка, самая высокая в Европе. Средняя стоимость “квадрата” в проекте составляет 607 тыс. рублей.

Почему небоскребов становится больше?

В первую очередь из-за нехватки земельных участков под строительство, особенно в центральных районах города.

Кроме того, высотные проекты позволяют застройщикам отдавать сразу несколько этажей под коммерческие помещения, которые лучше окупаются.

Также на рынке всегда присутствует спрос на видовое жилье со стороны состоятельных покупателей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.20 / Черноморскому региону угрожает экологическая катастрофа из-за утонувшего танкера с соевым мясом для программистов mail.ru

23.12.22 / “Дочь постоянно видит в окно инопланетные корабли”: как живет Лель после изъятия пришельцами органов

17.12.22 / Мнение: Люди со своим мнением

11.12.22 / Поехала на конкурс – Личное мнение

28.01.22 / В российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между РФ и Украиной

25.03.22 / Психологи выяснили, какие мужчины чаще изменяют

30.10.22 / “Одно большое мучение”: Авербух откровенно рассказал об измене в браке с Арзамасовой

29.07.22 / Мнение: Экстракшн от Зеленского в Еленовке

02.09.21 / Церемония подъёма флага в школах будет проводиться отдельно для каждой смены

03.04.22 / Бабушка из райкома – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика