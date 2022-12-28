GT – китайцы любят американские сериалы, но дружить хотят с Россией

Как показал организованный по инициативе Global Times опрос общественного мнения «Как китайцы смотрят на мир», более 60% респондентов с оптимизмом оценивают будущую международную обстановку, несмотря на активную «стратегию сдерживания» со стороны США. Многие также отметили важность укрепившихся связей с Россией, несмотря на западные санкции. В то же время более половины жителей Китая любят американские фильмы и спортивные команды, хотя и не одобряют официальную политику Вашингтона, говорится в статье.



AP

Более 66% участников ежегодного опроса, организованного в Китае по инициативе издания Global Times, с оптимизмом смотрят на международную обстановку, в рамках которой их стране придётся действовать в ближайшем будущем, несмотря на активную «стратегию сдерживания», применяемую в отношении Пекина со стороны Соединённых Штатов Америки и ряда их союзников. Многие китайцы также отметили важность укрепления связей между Россией и Китаем, сообщается в статье.

Исследовательский центр при Global Times в период с 8 по 15 декабря провёл свой 17-й опрос общественного мнения на тему «Как китайцы смотрят на мир», в рамках которого своё мнение на этот счёт высказывали жители 16 крупных городов страны (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Шэньян, Циндао, Тяньцзинь, Сиань, Ухань, Харбин, Куньмин, Наньнин, Ланьчжоу, Наньчан и Чжэнчжоу). В ходе исследования было опрошено 2282 человека в возрасте 18—69 лет, проживающих в разных регионах Китая, поясняется в статье.

И по мнению опрошенных, позиции РФ в этом году даже усилились, невзирая на массовую антироссийскую пропаганду и ужесточившиеся санкции, которые ввели в отношении Москвы страны Запада после обострения конфликта на Украине. Опрос показал, что на данный момент в тройку наиболее важных связей с другими странами или регионами для жителей Китая входят отношения с Россией — об этом заявили 58,4% респондентов, с Европой — так считают 45,9%, и со странами Юго-Восточной Азии — 39,7% голосов, соответственно.

При этом отношения с Соединёнными Штатами сместились на четвёртое место в списке приоритетов, набрав 36,8% (на пять процентных пунктов ниже, если сравнить с данными 2021 года). А на пятом месте оказались связи Китая со странами Африки — об этом заявили 19,1%, пишет Global Times.

Опрос также показал, что 66,4% жителей Китая с оптимизмом смотрят на международную обстановку, с которой их стране предстоит столкнуться в ближайшем будущем. При этом 25,3% респондентов считают, что ситуация вскоре улучшится. И ещё 41,1% ожидают, что ситуация в целом улучшится, однако в отношениях Китая с некоторыми странами по-прежнему часто будут возникать трения, сообщается в статье.



Согласно статистике, за последние годы важность китайско-американских отношений в сознании китайских респондентов постоянно снижалась — и ещё в 2021 году китайско-российские связи впервые вышли на первое место в списке приоритетов, отмечает Global Times. Аналитики объясняют это тем, что из-за бездумной «стратегии сдерживания» и жёсткой конкуренции, которую в последнее время проводит администрация США в отношении Пекина, всё больше китайцев приходят к выводу, что будет крайне сложно перейти от нынешней конфронтации к былому сотрудничеству.

В то время как проводимая китайским правительством дипломатическая работа по укреплению связей с другими крупными державами, такими как РФ и страны Евросоюза, а также с бурно растущими экономиками и развивающимися странами Африки и АСЕАН, находит больше понимания и поддержки среди китайской публики, отмечается в статье.

Чтобы постараться учесть влияние различных факторов, от которых зависят довольно сложные китайско-американские отношения, респондентов также спрашивали об их отношении к нынешней администрации во главе с президентом США Джо Байденом, а также к политикам из числа демократов и республиканцев, к американским СМИ, различным компаниям и предпринимателям, научным институтам и университетам. Кроме того, китайцы высказали своё отношение к американским спортивным командам, а также к фильмам и телесериалам, поясняет Global Times.

Опрос показал, в частности, что большинству участников не нравится действующая администрация Байдена — об этом заявили 59,8% респондентов. Кроме того, 52,6% опрошенных не одобряют политику республиканцев, а 51% не нравится политика демократов. Что касается американских СМИ, 38,3% китайцев их не любят, ещё 42,8% заявили, что придерживаются «нейтрального» отношения — и только 13,2% они «нравятся», сообщается в статье.

Китайско-американские отношения в целом действительно ухудшаются, так США пытаются во всех сферах применять против Китая довольно жёсткие меры, что ведёт в итоге лишь к обострению напряжённости, констатируют эксперты. Примечательно в этой связи, что участники опроса назвали визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань одним из трёх событий, которые произвели на них наиболее глубокое впечатление в этом году — после зимних Олимпийских игр в Пекине и встреч китайского лидера Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным.

Этот провокационный визит Пелоси, вызвавший серьёзную озабоченность у всего китайского народа, нанёс огромный удар по китайско-американским отношениям, заявил в интервью Global Times Синь Цян, заместитель директора Центра американских исследований в Фуданьском университете. В результате у многих китайцев сложилось очень негативное впечатление о США, и они полагают, что китайско-американские отношения вряд ли восстановятся в ближайшее время до прежнего уровня.

«Многие факторы, такие как расовая дискриминация, особенно ненависть к американцам азиатского происхождения, необоснованные и безосновательные расследования и преследования в отношении китайцев, в том числе таких деловых людей, как финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, или учёных из числа этнических китайцев, также усиливают и без того растущие сомнения среди жителей Китая относительно посещения США», — отметил эксперт.

Многие китайские семьи теперь боятся отправлять своих детей на учёбу в университеты США, а также устраиваться на работу в американских компаниях или даже просто планировать поездки в США из-за антикитайской стратегии американского правительства, а также растущих проявлений неприязни в отношении лиц азиатского происхождения и расистских взглядов среди населения США, которые стали набирать силу после начала пандемии COVID-19, поясняется в статье.

Тем не менее недавнее исследование Global Times также показало, что более 50% китайцев положительно относятся к американским фильмам и сериалам, а также к различным спортивным командам и игрокам спортивных лиг — например, таких как NBA. Это свидетельствует о том, что жители Китая понимают: вину за нынешнее ухудшение отношений несут американские политики и СМИ, поэтому они не переносят негативное отношение на всю американскую культуру в целом, подчёркивают эксперты.

По их оценкам, за последние несколько лет действия американских президентов Дональда Трампа и Джо Байдена нанесли серьёзный ущерб имиджу США на международной арене, демонстрируя некомпетентность и несостоятельность американской политической системы. Давно существующие в США проблемы, такие как инфляция, увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, расизм и бесконечная борьба между сторонникам двух политических партий, которая лишь раскалывает общество, до сих пор далеки от решения, и это продолжает негативно влиять на отношение к политике Вашингтона, говорится в статье.

Как свидетельствует недавний опрос, 59% китайских респондентов считают, что администрация Байдена «неспособна управлять Америкой». Кроме того, 53,5% заявили, что Соединённые Штаты под руководством Байдена «неспособны вести себя как ответственная крупная держава». И около 40,1% опрошенных считают, что в такой ситуации Америка просто не может активно действовать и продемонстрировать искреннее желание наладить отношения с Китаем, пишет Global Times.

Примечательно, что в то время как большинство китайцев постепенно теряют веру восстановить отношения с США, их взгляды на связи с Россией становятся всё более благоприятными. Около 70% участников опроса при этом заявили, что имидж США лишь ухудшается из-за ужесточения санкций и антироссийской пропаганды, начатой США и другими западными странами после обострения кризиса на Украине.

Китайцы постепенно начинают осознавать, что украинский кризис больше похож на «ловушку», расставленную представителями США и НАТО с целью ослабить Россию — и что это фактически конфликт, в котором против неё выступает большинство стран Запада. Об этом заявил в интервью Global Times Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь.

Китай всегда занимал нейтральную позицию в отношении украинского кризиса, поэтому многие китайцы не хотят напрямую занимать чью-либо сторону в этом сложном вопросе, поясняется в статье. Однако они также не намерены бездумно верить западной пропаганде, которая обвиняет во всём только Россию, отмечают эксперты.

Кроме того, их беспокоит тот факт, что Вашингтон готов безрассудно вводить санкции против любого, кто отказывается ему подчиняться — и что меры, которые сейчас США принимают против Москвы, могут быть направлены в будущем и против Пекина, поясняют аналитики. Причём подобные опасения разделяют не только китайцы, но и правительства, а также обычные жители многих других стран во всём мире, подчёркивается в статье.

«С самого начала кризиса представители США и Запада усердно описывали остров Тайвань как «следующую Украину». И это заставило многих китайцев почувствовать, что те действия, которые Запад предпринимает в отношении РФ сегодня, — это то, с чем Китай столкнётся завтра», — отметил Ван в интервью Global Times.

Многие китайцы сейчас считают, что их страна и РФ имеют много общих интересов — и что активное расширение двустороннего сотрудничества в области туризма, торговли и инвестиций, а также обмен опытом могут открыть много возможностей для экономического развития. И это свидетельствует о том, что китайско-российские связи на всех уровнях продолжат успешно развиваться и приносить пользу народам обеих стран, заключает Global Times.