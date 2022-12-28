 

TV4 – на горнолыжных курортах Швеции всё чаще находят следы кокаина

28.12.2022, 2:05, Разное
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В разгар горнолыжного сезона на курортах Швеции полиция стала чаще находить следы от кокаина, передаёт телеканал TV4. Как сообщается, по данным замеров сточных вод в районе Вемдален было обнаружено высокое содержание запрещённых веществ. По мнению журналистов, циркуляция большого количества тяжёлых наркотиков напрямую связана с наплывом туристов.

Наряд полиции приехал на горнолыжный курорт Вемдален с целью проведения проверки на наркотики. Как правило, в ходе проведения таких рейдов служители закона находят следы использования запрещённых веществ, что и произошло в ходе последней проверки в конце ноября.

ЯНА СУЛЬСТЕН, полиция муниципалитета Херьедален: У нас есть образцы, полученные из туалетов и других мест, где обычно принимают в основном кокаин.

Вы нашли здесь что-нибудь?

ЯНА СУЛЬСТЕН: Да, мы обнаружили следы от наркотиков и кокаина.

Анализ сточных вод в том числе района вокруг Вемдалена в прошлом году показал высокий уровень содержания наркотиков, при этом его увеличение явно связано с туристическим сезоном.

АГНЕТА РОБЕРТС, координатор общественного здравоохранения муниципалитета Херьедален: Когда у нас идут огромные потоки туристов, они приносят с собой свои наркотики даже к нам на курорт.

О каких видах наркотиков идёт речь?

АГНЕТА РОБЕРТС: В основном это кокаин, а также некоторое увеличение амфетамина.

Люди употребляют больше тяжёлых наркотиков во время отпуска в горах?

АГНЕТА РОБЕРТС: Похоже на то.

Есть данные, что на нескольких горнолыжных курортах страны есть проблемы с наркотиками. Здесь, в Вемдалене, начата совместная работа, в том числе рестораторов и полиции, для решения этой проблемы.

АННА ХАНСОН, генеральный директор курорта Вемдален: Мы проработаем общую политику, включающую каждое конкретное учреждение, а затем будет составлен план действий на случай, если вы столкнётесь с употреблением наркотических веществ в ведении своей деятельности.

ЯНА СУЛЬСТЕН: Там, где употребляются наркотики, совершаются и другие преступления. Если вы либерально относитесь к наркотикам, можете быть уверены, что у вас будут и другие проблемы. Мы хотим этому противостоять.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2022 года.


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