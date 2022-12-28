 

МИД Украины раскритиковал заявление Орбана о зависимости ситуации в Украине от желаний США

28.12.2022, 1:20, Новости дня
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Украинский МИД обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в политической близорукости за слова о том, что мир в Украине наступит, когда этого захотят США.

По мнению Киева, Орбан проявил «патологическое пренебрежение» к Украине и ее народу. Украина утверждает, что успех российской спецоперации привел бы к прямой угрозе для Венгрии. МИД призвал Орбана «использовать тесные связи с Москвой», чтобы убедить Россию «вывести войска», передает РИА «Новости».

Напомним, Орбан заявил, что кризис в Украине будет продолжаться, пока США поставляют оружие Киеву. По его словам, «если американцы захотят мира, то будет мир».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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