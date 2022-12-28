Вучич осмотрел сербские войска у административной границы с Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел осмотр части подразделений сербской армии у административной линии между Центральной Сербией и Косово.

Вучич опубликовал в Instagram фотографию в кабине вертолета, сопроводив фото комментарием: «Где-то между Кралево и Рашкой». После посещения войск он направился на встречу с представителями косовских сербов. Вучич заявил, что верит «в закон и правду, но больше всего – в сербскую мудрость, силу и решительность», передает ТАСС со ссылкой на «Вечерне новости».

Тем временем сербы на административной линии у КПП «Мердаре» со стороны Центральной Сербии возвели баррикады в знак солидарности с протестующими на севере Косово и Метохии. Они полностью заблокировали проезд грузовиками и тракторами.

Напомним, непризнанное Косово и Сербия привели вооруженные силы в полную боеготовность. В Косово хотят установить полный политический и полицейский контроль над населенном сербами севером края. Это вызывает протесты местного сербского населения. Сербы возвели баррикады. Представители стран Запада потребовали от Вучича добиться их разбора.

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