 

Вучич осмотрел сербские войска у административной границы с Косово

28.12.2022, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел осмотр части подразделений сербской армии у административной линии между Центральной Сербией и Косово.

Вучич опубликовал в Instagram фотографию в кабине вертолета, сопроводив фото комментарием: «Где-то между Кралево и Рашкой». После посещения войск он направился на встречу с представителями косовских сербов. Вучич заявил, что верит «в закон и правду, но больше всего – в сербскую мудрость, силу и решительность», передает ТАСС со ссылкой на «Вечерне новости».

Тем временем сербы на административной линии у КПП «Мердаре» со стороны Центральной Сербии возвели баррикады в знак солидарности с протестующими на севере Косово и Метохии. Они полностью заблокировали проезд грузовиками и тракторами.

Напомним, непризнанное Косово и Сербия привели вооруженные силы в полную боеготовность. В Косово хотят установить полный политический и полицейский контроль над населенном сербами севером края. Это вызывает протесты местного сербского населения. Сербы возвели баррикады. Представители стран Запада потребовали от Вучича добиться их разбора.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.21 / Здоровье пациентов бостонской больницы охраняет робособака

30.04.21 / Insider – законодателя из Луизианы подняли на смех за предложение учить о «хорошем» в контексте рабства

03.11.20 / ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

22.10.20 / Димопулос назвала свои правила женской дружбы

25.06.20 / Guardian – на здоровье сэкономили — американский доктор заявил, что коронавирус «поставил США на колени»

07.12.21 / Жительница Казани призналась в избиении дочери из мести мужу

15.02.22 / Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети

26.10.21 / “Я очень сильно изменился”. Интервью Гордона с Бардашем. Где и когда смотреть

10.02.22 / Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

08.08.20 / Теории заговоров и протест против власти — антимасочное движение набирает силу по всему миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика