Microsoft вернула россиянам возможность скачивания операционной системы Windows

Россияне снова могут скачать и установить операционные системы Windows 11, Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7 американской корпорации Microsoft, сообщают информационные агентства.

Страница для скачивания доступна на русском языке без VPN. Также на сайте Microsoft предлагается скачать специального помощника по установке, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре Microsoft ввела ограничения для россиян на обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Обновление оставалось возможным при использовании VPN.

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