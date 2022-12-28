Microsoft вернула россиянам возможность скачивания операционной системы Windows
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Россияне снова могут скачать и установить операционные системы Windows 11, Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7 американской корпорации Microsoft, сообщают информационные агентства.
Страница для скачивания доступна на русском языке без VPN. Также на сайте Microsoft предлагается скачать специального помощника по установке, передает ТАСС.
Напомним, в сентябре Microsoft ввела ограничения для россиян на обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Обновление оставалось возможным при использовании VPN.
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