 

Microsoft вернула россиянам возможность скачивания операционной системы Windows

28.12.2022, 1:20, Новости дня
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Россияне снова могут скачать и установить операционные системы Windows 11, Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7 американской корпорации Microsoft, сообщают информационные агентства.

Страница для скачивания доступна на русском языке без VPN. Также на сайте Microsoft предлагается скачать специального помощника по установке, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре Microsoft ввела ограничения для россиян на обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Обновление оставалось возможным при использовании VPN.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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