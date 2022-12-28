 

“Так хочется просто пожить”: прощальная речь Нагиева на закате дней тронула до слез

28.12.2022, 0:45, Разное
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Знаменитый актер и телеведущий неожиданно пропал из поля зрения поклонников: его социальные сети подозрительно замолчали, с телеэкрана он исчез, а новые фильмы и сериалы с его участием перестали выходить. Что уж говорить, в новогодних шоу, которые артист вел последние пару лет, его заменили. Неудивительно, что россияне переживают за Дмитрия Нагиева.

Наконец-то шоумен прервал молчание и вышел на связь с поклонниками, сообщает Пятый канал. Актер решил записать прощальную речь на закате дней 2022 года, которая тронула народ до слез. Такое своеобразное новогоднее поздравление вызвало у пользователей довольно смешанные чувства: кто-то оказался в схожем с кумиром настроением, кому-то его слова показались странными, а кто-то заметил грусть в глазах звезды.

На фоне играет меланхоличная мелодия, исполненная на скрипке, в кадре Дмитрий Нагиев шагает по заснеженной местности и выдает следующую фразу:

“Так хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, что время уходит безвозвратно”, – с ноткой печали произнес артист.

В конце своего видео он обратился к поклонникам, сказав, что всех любит и поздравляет с праздниками. Кажется, что от такого новогоднего обращения людям совсем не захотелось веселиться.

“Дима! Почему так грустно? До слез. Почему без настроения? Грустно, Дима! Все будет хорошо”, – обратились к Дмитрию Нагиеву пользователи.


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