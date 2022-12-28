 

Трифонов день: что нельзя делать 28 декабря

28.12.2022, 0:45, Разное
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История

Митрофан (имя Трифона в миру, — Прим. ред.) родился в 1495 г. в Новгородской губернии. С ранних лет он слышал голос,
звавший его идти на землю Христа. Долгие годы проповедовал веру Трифон, и даже под страхом смерти не отступил от апостольского
служения.

Постепенно мудрым и кротким словом его
многие язычники обратились ко Христу. В 1532 г. святой построил храм и основал
при нем монастырь во имя Святой Троицы.

На Руси Трифона
почитали покровителем моряков. В этот день поминали всех, кого забрало море.

Традиции и приметы

В этот период
вспоминали существование заряла — существа, похожего на утреннюю зарю. Родители
утешали зарялом своих детей, чтобы те легче засыпали.

Какая погода
стоит 28 декабря 2022 года, таким будет март следующего года.

Если на заре
видно красную радугу, значит нужно ждать скорых морозов.

А если ночью иней
появится — день будет ясный и без осадков. Еще сулит он хороший урожай овса.

Что нельзя делать
28 декабря

Запрещено выяснять
отношения с моряками и рыбаками. 28 декабря нежелательно ругаться с близкими и
знакомыми.

Нельзя жаловаться
на погоду или сильный холод, иначе можно потерять здоровье.

Запрещено ходить
в лес или в гости.


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