 

В РФ начались продажи нового электрического кроссовера Voyah Free

28.12.2022, 0:00, Разное
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В РФ начали продавать новые электрические кроссоверы под названием Voyah Free.

Ряд дилерских центров уже получили первые экземпляры электрокара, который доступен в максимальной комплектации. Стоимость электрокроссовера Free составляет 8 миллионов рублей. Модель имеет два электродвигателя с общей мощностью 488 л.с. Кроссовер имеет полный привод, а также разгоняется до 200 км в час.

Производитель обозначил, что запас хода электрокроссовера достигает 500 километров. Модель имеет 20-дюймовые колесные диски, панорамную крышу, пневматическую подвеску и кресла с подогревом и опцией массажа. На передней панели размещена цифровая приборная панель, а также огромный дисплей мультимедийного комплекса.


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