В мире: Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

Глава МИД Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением президента России. Кто и на каком уровне в руководстве США обсуждает эту идею, почему к этим угрозам стоит отнестись предельно серьезно и каким будет неизбежный ответ РФ в случае реализации такого безумия?

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. На это в интервью ТАСС указал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он предупредил, что «если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

Лавров прав: такие планы действительно, как он выразился, «вынашиваются». Причем Сергей Викторович практически дословно воспроизвел ту формулировку, которая была в англоязычном оригинале: decapitation strike to kill Putin in the heart of Kremlin. Откуда и в каком контексте вообще взялось столь трогательное утверждение?

В сентябре в журнале Newsweek был опубликован материал, суть которого сводилась к тому, что в США рассматривают два варианта ответа на якобы «планируемый Россией» ядерный удар по Украине. Вариантов ответа два: первый подразумевает использование американского ядерного потенциала, второй – только конвенциональное оружие. С точки зрения журнала, в Белом доме есть конфликт между Байденом и частью генералов, поскольку Байден якобы предпочитает конвенциональный ответ, а некоторые генералы считают, что надо сразу атомную бомбу использовать.

В статье все или почти все рассуждения вложены в уста анонимных офицеров Пентагона, разведки, сотрудников администрации и тому подобное. Там есть несколько цитат реальных людей, но большинство – фантомы, проверить существование которых невозможно. Были времена, когда анонимные источники в высших сферах американской элиты действительно существовали, их оберегали и их мнению можно было доверять. Времена эти прошли. Сейчас в западной прессе ссылка на анонимный источник используется в основном для того, чтобы создать видимость осведомленности.

В тексте Newsweek неназванные американские военные считают, что система ядерного сдерживания жива, нормально работает и ничего в ней менять не надо. И тем не менее они предлагают нанести по РФ «ограниченный ядерный удар» маломощными атомными боеголовками с ракет «Трайдент», размещенных на подводных лодках – основе американской атомной триады. На этом, по их мнению, ядерная эскалация закончится.

Другая точка зрения, которую в статье Newsweek озвучивают также не идентифицированные «военные источники», заключается в использовании конвенционального вооружения, то есть тех же самых баллистических иили крылатых ракет, но без атомной начинки.

Это не новый план, пару лет назад его качали Пентагон и аффилированные с ним русскоязычные «военные эксперты». Это был период возможного начала новых переговоров по СНВ между РФ и США, и американская сторона тратила много денег на информационное обеспечение своей позиции. Мол, дорогие русские, не надо вам вообще столько ядерного оружия, ибо мы его можем накрыть обычным вооружением. Очиститесь и идите на переговоры по СНВ по наших условиях.

Рисовались карты этого самого «конвенционального удара» по «центрам принятия решений», в том числе и в глубине территории России.

Для этого предполагалось задействовать группировки подводных лодок, одна из которых должна была зайти через Северный полюс в Ледовитый океан, а другая стреляла через весь континент из Индийского океана. Можно еще и из Средиземного моря.

Теперь в это оказались добавлены несколько существенных деталей: операции на земле силами спецназа, кибер- и космические атаки и – внимание – «обезглавливающий удар в самое сердце Кремля». Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ушел от ответа, когда его спросили, что думают об этом плане в Белом доме.

За последнее время многие привыкли искать за газетно-журнальными публикациями стратегического характера скрытые механизмы. Это, мол, не авторский текст, а послание (или, как еще принято метафорически выражаться – «письмо в бутылке»). Так это или нет, но угроза физического уничтожения президента РФ в США прозвучала, хотя и из никак не верифицированного источника. Ее пару месяцев игнорировали, что может означать, что именно сейчас все это было воспринято всерьез и как угроза, а не как анонимное рассуждение в интеллигентском журнале, который мало кто читает.

При этом российское посольство в Вашингтоне отреагировало на публикацию практически мгновенно: заявление посольства вышло еще 30 сентября. «В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам».

Сейчас нет смысла рассуждать о теоретических возможностях американского спецназа проникнуть на территорию РФ или о том, находится ли президент Путин постоянно in heart of Kremlin. В том же тексте в Newsweek обсуждалось множество планов и говорилось, что они все постоянно «на столе» находятся. Можно посчитать этот текст «внутриамериканским», поскольку в нем описываются якобы некие споры между Белым домом или Пентагоном.

Во всех этих рассуждениях отсутствует самая важная деталь: в ней вообще не упоминается возможная реакция России.

Читателям Newsweek достаточно того, что у Белого дома и Пентагона есть какие-то планы для «сдерживания России» и «обезглавливающих ударов», а противник – Россия – с их точки зрения, в это время просто сидит и безучастно смотрит. Без какой-либо реакции.

На самом деле эта реакция совершенно понятна и предсказуема. «После того как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении – прим. ВЗГЛЯД) получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет, остановить их невозможно», – так совсем недавно предельно конкретно описывал мгновенную реакцию РФ на любой пуск ракет по нашей территории президент Путин. Это, собственно говоря, и есть то, что в системе стратегической стабильности называется «ядерное сдерживание».

Ни одна сторона не может совершить удар по другой безнаказанно, без риска быть тут же уничтоженной в ответ.

Что касается рассуждений о «конвенциональном» (не ядерном) ударе баллистическими ракетами, то в данном случае тоже все предельно просто и неоднократно проговаривалось на самом высоком уровне. За те минуты, в которые будет приниматься решение об ответно-встречном ударе России, никто не будет разбираться, несут американские ракеты ядерные или же обычные боеголовки. Таким образом, любой старт американских баллистических ракет по территории РФ в течение нескольких минут приводит к глобальной ядерной войне.

Почему же вообще в американской прессе всерьез высказываются столь самоубийственные сценарии? Допустим, источники издания Newsweek в Белом доме и Пентагоне действительно существуют в природе. Но тогда стоит заметить, что знаменитая американская самоуверенность сильно деформировала представление руководства США о реальности. Может быть, часть американских генералов даже готова представить себе победу в ядерной войне?

Это плохая иллюзия. Если она действительно овладела американскими генералами и политическим руководством, то все они теперь куда опаснее, чем коллективный Зеленский, который только их подзуживает. И не только для России, но и для всей планеты. Судя по всему, это и есть то послание, которое глава МИД РФ хочет донести до всего остального мира.

