 

Губернатор Вологодской области Кувшинников опубликовал видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным

27.12.2022, 23:55, Новости дня
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Глава Вологодской области Олег Кувшинников опубликовал видеозапись того, как девочка из Запорожской области Александра Титаренко посетила вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и поговорила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Видео опубликовано в Telegram-канале губернатора. Девочка рассказала президенту, что больше всего ей понравилось в доме Деда Мороза: «Спальня, там семь подушек, все комнаты (понравились), чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала». Ее родители поблагодарили Путина за акцию «Елка желаний». Кроме того, Александра рассказала Кувшинникову, что верит в существование Деда Мороза. Ребенка с семьей доставили в аэропорт Великого Устюга на самолете «Сухой Суперджет – 100», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». Восьмилетняя Александра в своей открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Путин позвонил ей по телефону и поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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